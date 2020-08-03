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Син українського олігарха купив острів в Італії за 10 мільйонів

Понеділок 03 серпня 2020 19:55
Син українського олігарха купив острів в Італії за 10 мільйонів
Син українського олігарха купив острів в Італії (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Острів, який купив син екс-депутата і олігарха, належав дев'яти місцевим сім'ям

Син ексдепутата та олігарха В'ячеслава Богуслаєва купив невеликий острів біля берегів Лігурії в Італії. Вартість острова склала 10 мільйонів євро.

Олександр Богуслаєв, син колишнього народного депутата та ексвласника компанії "Мотор Січ", купив острів Галлинара, який розташований в 1,5 км від материка, між містами Альбенда та Алассіо в Італії. Він підноситься над рівнем моря на 87 метрів, має не більше пів кілометра у ширину і довжину (470 на 450 метрів). Про це повідомляє видання УНІАН з посиланням на італійське видання Corriere della Sera.

"В давні часи він належав католицькій церкві, останні 150 років - заможним власникам промислових підприємств і банкірам. Олександр Богуслаєв придбав його у дев'яти п'ємонтських і лігурійських сімей, що спільно володіли Галлинарою понад 40 років", - йдеться в повідомленні.

Переговори про купівлю тривали недовго – з травня 2020 року та 17 липня операція була здійснена. Вартість острова склала 10 мільйонів євро.

Варто відзначити, що батько Олександра Богуслаєва – народний депутат чотирьох скликань і колишній власник компанії "Мотор Січ". У 2019 році В'ячеслав Богуслаєв програв вибори кандидатові від партії "Слуга народу" Сергію Штепі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Медведчук відправився святкувати свій день народження в окупований Крим.

А також розповідали про те, що у Києві помітили автомобіль, який коштує 14 мільйонів.

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