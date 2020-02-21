В Україні знайшли таємні угіддя олігарха-сепаратиста (відео)

Віктор Гушан володіє нерухомістю в Україні (колаж РБК-Україна)

Володіння олігарха-сепаратиста Віктора Гушана зняли на відео

Олігарх Віктор Гушан з окупованого регіону в Молдові Придністров'я володіє бізнесом і значною кількістю нерухомості в Україні. Скандальний підприємець-сепаратист, якого називають одним з основних бенефіціарів існування невизнаного "ПМР", навіть має українське громадянство.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні "Схеми".

Таємні угіддя Гушана в Україні знаходяться під Одесою в містечку Вилкове біля річки Дунай, в Одесі та в Києві.

Зазначається, що володіння особняком у Вилковому підтвердили також місцеві жителі. За їхніми розповідями, у нього на території стоїть вежа мобільного зв'язку, і ще дві олігарх розмістив на кордоні з Румунією.

Приватний острів у Вилковому, який також називають "українською Венецією", разом з особняком за високим парканом орендувала фірма "Шериф". Цей економічний гігант знаходиться на підконтрольній території РФ "ПМР" у Молдові. "Шериф" - неофіційна назва групи компаній, що належать Гушану.

За словами охоронця особняка у Вилковому, бізнесмен приїжджає сюди на відпочинок раз або два в тиждень. Чоловік також підтвердив, що вищезгадана вежа належить українській телекомунікаційній компанії "Інтертелеком". Саме адресу у Вилковому Віктор Гушан вказував раніше як кінцевий бенефіціар "Інтертелекому".

Ще в центрі Вилкове можна побачити також майже 50 соток землі, яка належить олігарху.

Віктор Гушан та його володіння в Україні (Фото: radiosvoboda.org)

Також Гушан має в цих краях ще один маєток на острові Лімба. Там знаходиться спостережна вежа його мисливських угідь.

Охорона не дозволила журналістам висадитися на острів, але з висоти на території можна побачити сади, рибальські снасті, сонячні батареї, альтанки та кілька будівель.

В Одесі у Гушана є володіння в закритому містечку "Савиньйон": будинок на 600 квадратних метрів з кількома терасами, літньою кухнею та охороною. Бізнесмен купив все це в лютому 2014 року.

У Києві в олігарха є земельна ділянка для сільськогосподарських потреб.

При цьому журналісти зазначають, що за українськими законами, право мати такі землі у власності мають тільки громадяни України.

Відео: Олігарх-сепаратист з Молдови Віктор Гушан володіє бізнесом і нерухомістю в Україні