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Сын украинского олигарха купил остров в Италии: появились новые детали

Четверг 06 августа 2020 13:55
Сын украинского олигарха купил остров в Италии: появились новые детали
Новые детали о покупке сыном олигарха острова в Италии (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Сын олигарха Богуслаева может лишиться острова, который он купил в Италии за 10 миллионов

Сын украинского олигарха и экс-депутата Верховной Рады Вячеслава Богуслаева купил остров в Италии за 10 миллионов евро. Остров принадлежал девяти пьемонтских и лигурийским семьям, а в давние времена он был в собственности католической церкви.

Остров Галлинара находится в 1,5 км от материка, между городами Альбена и Алассио в Италии. Его площадь небольшая, всего полкилометра в длину и ширину. Итальянские власти отреагировали на покупку острова сыном бывшего владельца компании "Мотор Сич" Александром Богуслаевым.

"Документы о продаже должно проверить Министерство культурного наследия Италии, поскольку остров является природным заповедником с 1989 года и может попадать под ограничения", - сообщает издание IVG.

Как отмечают итальянские власти, остров является важным с туристической точки зрения и им не хочется, чтобы Богуслаев превратил его в закрытую застройку. Кроме того, сделка может быть отменена и Италия может воспользоваться приоритетным правом на приобретение участка.

"Мы сделаем все возможное, чтобы островом такой красоты могли наслаждаться все желающие", - заявил министр культурного наследия и культурной деятельности Италии Дарио Франческини.

Как отметил мэр города Албена Риккардо Томатис, ни одно строительство или другие спекуляции не будут допущены на острове.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине нашли тайные угодья олигарха-сепаратиста.

А также мы рассказывали о том, что Ахметов купил самый дорогой особняк в мире.

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