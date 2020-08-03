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Медведчук поїхав в Крим святкувати 66-річчя

Крим, Понеділок 03 серпня 2020 10:57
Медведчук поїхав в Крим святкувати 66-річчя
Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко вирушили в Крим (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Віктор Медведчук приїхав до Криму 2 серпня разом з дружиною

Віктор Медведчук, кум Володимира Путіна і депутат Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа - За життя", вирушив з дружиною Оксаною Марченко в окупований Крим.

Візит Медведчука з родиною на півострів підтвердив його прессекретар Олег Балабін, пише "Крим.Реалії".

"Віктор Медведчук перебуває у відпустці як народний депутат і відпочиває з родиною в Криму", - повідомив Бабанін.

Відомо, що одіозний нардеп і олігарх в'їхав на територію окупованої півострова в неділю, 2 серпня.

Нагадаємо, що Віктор Медведчук має бізнес в Криму, про який дізналися з його декларації. Причому компанії в Ялті "Таврія-Інвест" і "Фірма Укрснаб" записані на дружину олігарха і значаться, як зареєстровані в Росії.

А в 2018 році Медведчук в інтерв'ю російському телеканалу "ТВ Центр" казав, що їздив і має намір їздити і надалі на відпочинок в Крим.

7 серпня політику виповниться 66 років. У Віктора Медведчука і Оксани Марченко є спільна донька Дарина. Дівчинка народилася 20 травня 2004 року. Її хрещеними є Володимир Путін і Світлана Медведєва (дружина Дмитра Медведєва).

Раніше ми писали, що партія Медведчука привітала РФ з днем Росії. У ОПЗЖ попросили діалогу і компромісу.

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