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У Києві помітили дорогущий автомобіль вартістю 14 мільйонів (фото)

Київ, П'ятниця 31 липня 2020 14:20
У Києві помітили дорогущий автомобіль вартістю 14 мільйонів (фото)
У Києві побачили дуже дорогий джип (фото: instagram.com/vehicles.exclusive)
Автор: Людмила Жукова

У Києві побачили шалено дорогий, тюнінгований позашляховик

На вулицях Києва виявили дуже дорогий позашляховик Mansory Coastline – тюнінгований Rolls-Royce Cullinan. Його вартість з доробками близько півмільйона доларів, що в гривнях складає 14 мільйонів.

Зазначимо, що у автомобіля швейцарські номери. Від стандартного Rolls-Royce Cullinan модифікований Coastline в першу чергу відрізняється новим обвісом з іншими бамперами, розширеними колісними арками і великою кількістю карбонових елементів. Всі його деталі і хромована передня решітка виконані в чорному кольорі.

Фотографію джипа опублікували на сторінці vehicles.exclusive в Instagram.

У Києві помітили дорогущий автомобіль вартістю 14 мільйонів (фото)

У Києві помітили дорогий позашляховик (фото: instagram.com/vehicles.exclusive)

В коментарях українці відзначили, що ця модель шалено красива, але коштує величезних грошей.

  • Саме ця модель Мансори красива. Грошей, правда, кінських вартує. (цей тюнінг).
  • Дорогий, увагу привертає, але виглядає химерно
  • Хвіст у нього теж не простий.
  • На фуру схожий.
  • На смак і колір...

Як ми раніше писали, у Києві співробітник поліції Олександр Бистров став учасником "розбірок" на дорозі. Молодий чоловік перебував за кермом автомобіля Infinity.

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