У Києві помітили дорогущий автомобіль вартістю 14 мільйонів (фото)

У Києві побачили шалено дорогий, тюнінгований позашляховик
На вулицях Києва виявили дуже дорогий позашляховик Mansory Coastline – тюнінгований Rolls-Royce Cullinan. Його вартість з доробками близько півмільйона доларів, що в гривнях складає 14 мільйонів.
Зазначимо, що у автомобіля швейцарські номери. Від стандартного Rolls-Royce Cullinan модифікований Coastline в першу чергу відрізняється новим обвісом з іншими бамперами, розширеними колісними арками і великою кількістю карбонових елементів. Всі його деталі і хромована передня решітка виконані в чорному кольорі.
Фотографію джипа опублікували на сторінці vehicles.exclusive в Instagram.
У Києві помітили дорогий позашляховик (фото: instagram.com/vehicles.exclusive)
В коментарях українці відзначили, що ця модель шалено красива, але коштує величезних грошей.
Як ми раніше писали, у Києві співробітник поліції Олександр Бистров став учасником "розбірок" на дорозі. Молодий чоловік перебував за кермом автомобіля Infinity.