У Києві помітили дорогущий автомобіль вартістю 14 мільйонів (фото)

У Києві побачили дуже дорогий джип (фото: instagram.com/vehicles.exclusive)

У Києві побачили шалено дорогий, тюнінгований позашляховик

На вулицях Києва виявили дуже дорогий позашляховик Mansory Coastline – тюнінгований Rolls-Royce Cullinan. Його вартість з доробками близько півмільйона доларів, що в гривнях складає 14 мільйонів.

Зазначимо, що у автомобіля швейцарські номери. Від стандартного Rolls-Royce Cullinan модифікований Coastline в першу чергу відрізняється новим обвісом з іншими бамперами, розширеними колісними арками і великою кількістю карбонових елементів. Всі його деталі і хромована передня решітка виконані в чорному кольорі.

Фотографію джипа опублікували на сторінці vehicles.exclusive в Instagram.

У Києві помітили дорогий позашляховик (фото: instagram.com/vehicles.exclusive)

В коментарях українці відзначили, що ця модель шалено красива, але коштує величезних грошей.

Саме ця модель Мансори красива. Грошей, правда, кінських вартує. (цей тюнінг).

Дорогий, увагу привертає, але виглядає химерно

Хвіст у нього теж не простий.

На фуру схожий.

На смак і колір...

Як ми раніше писали, у Києві співробітник поліції Олександр Бистров став учасником "розбірок" на дорозі. Молодий чоловік перебував за кермом автомобіля Infinity.