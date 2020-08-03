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Сын украинского олигарха купил остров в Италии за 10 миллионов

Понедельник 03 августа 2020 19:55
Сын украинского олигарха купил остров в Италии за 10 миллионов
Сын украинского олигарха купил остров в Италии (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Остров, который купил сын экс-депутата и олигарха, принадлежал девяти местным семьям

Сын экс-депутата Украины и олигарха Вячеслава Богуслаева купил небольшой остров у берегов Лигурии в Италии. Стоимость острова составила 10 миллионов евро.

Александр Богуслаев, сын бывшего народного депутата и экс-владельца компании "Мотор Сич", купил остров Галлинара, который расположен в 1,5 км от материка, между городами Альбенда и Алассио в Италии. Он возвышается над уровнем моря на 87 метров, имеет не более полукилометра в ширину и длину (470 на 450 метров). Об этом сообщает издание УНИАН со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera.

"В давние времена он принадлежал католической церкви, последние 150 лет - состоятельным владельцам промышленных предприятий и банкирам. Александр Богуслаев приобрел его у девяти пьемонтских и лигурийских семей, совместно владевших Галлинарой более 40 лет", - говорится в сообщении.

Переговоры о покупке длились недолго – с мая 2020 года и 17 июля сделка была совершена. Стоимость острова составила 10 миллионов евро.

Стоит отметить, что отец Александра Богуслаева – народный депутат четырех созывов и бывший владелец компании "Мотор Сич". В 2019 году Вячеслав Богуслаев проиграл на выборах кандидату от партии "Слуга народа" Сергею Штепе.

Напомним, ранее мы писали о том, что Медведчук отправился праздновать свой день рождения в оккупированный Крым.

А также рассказывали о том, что в Киеве заметили автомобиль, который стоит 14 миллионов.

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