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Син Таїсії Повалій підтримав Україну і натякнув на розпад Росії

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Субота 25 червня 2022 08:58
Син Таїсії Повалій підтримав Україну і натякнув на розпад Росії Фото: Денис Повалій зараз в Іспанії (instagram. com. denis .povaliy)
Автор: Людмила Жукова

Син Таїсії Повалій, який виїхав до Іспанії, не підтримує матір, яка залишається в Росії і підтримує її. Молодий чоловік просить не асоціювати зі співачкою, він проти війни в Україні.

Також Денис натякає на швидкий розпад Російської Федерації, про це розповів в Instagram.

Що думає Денис Повалій

Перебуваючи в Іспанії син співачки побував в торговому центрі і побачив там іграшкову карту-пазл, де кожна країна – окрема картонна частка з назвою держави. Як виявилося, Росію там відзначили, але для неї не знайшлося картонної частини.

"На Рассеюшку картону не вистачило. Хто знає, як воно повернеться, - пожартував син зірки, роблячи прямий натяк.

Син Таїсії Повалій підтримав Україну і натякнув на розпад Росії

Денис Повалій натякнув на розпад РФ (instagram.com/denis.povali)

Відзначимо, що на аватарі в соцмережі у Дениса стоїть заставка "Stop the war" (з англ - зупиніть війну).

В останніх своїх висловлюваннях Денис попросив не пов'язувати його з виступом матері на концерті в Росії, де вона виконала для російських військових "Пісню про рушник".

Практично всі знають, що з початку війни в Україні Таїсія Повалій продовжує зберігати мовчання і ніяк не підтримує свою батьківщину. Мало того, вона продовжує розважати росіян на концертах.

Син Таїсії Повалій підтримав Україну і натякнув на розпад РосіїДенис Повалій не підтримує матір ((instagram.com/denis.povali)

Денис Повалій теж музикант, йому 38 років. Зараз він з маленьким сином і цивільною дружиною перебуває в Іспанії.

Нагадаємо, що Повалій розважала російських генералів 9 травня на сцені, обвішаній георгіївськими стрічками.

Також ми писали про українських зірок, які навіть зараз підтримують Путіна.

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Таисия Повалий
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