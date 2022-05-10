ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Я до неї відношення не маю": син Повалій відхрестився від неї після скандалу з 9 травня

Новость на русском →
Вівторок 10 травня 2022 17:08
"Я до неї відношення не маю": син Повалій відхрестився від неї після скандалу з 9 травня Скріншот відео: Денис і Таїсія Повалій
Автор: Світлана Мащенко

Син Таїсії Повалій, яка розважала російських генералів 9 травня, заявив, що не має відношення до цього і просить не пов'язувати його з цим

Про це Денис Повалій розповів у своєму Instagram.

Музикант розповів історію своєї родини, яка сильно постраждала під час Другої світової війни. Денис каже, що для нього, як і для всього світу, ці дати скорботні, а не радісні.

"Моя бабуся Ніна в дворічному віці сиділа в окопі під дулом нацистського пістолета, її батько Данило з війни не повернувся. Тата іншої бабусі Ангеліни, що була майже на 20 років старше, знищили при приході радянської влади", - написав він.

Батько Дениса, Володимир, воював в Афганістані. І для нього це не було радісною згадкою.

"Мій батько Володя відправився на війну в Афганістан, теж ніяких відзначень виведення військ не пам'ятаю, тільки смуток в очах від спогадів", - написав Денис.

Музикант попросив не пов'язувати з цією розповіддю виступ його матері на концерті в Росії, де вона виконала для російських військових "Пісню про рушник",

"Не треба тільки про маму сюди, ок? Це зовсім окрема, її, історія, і я до неї відношення не маю", - висловився музикант.

Раніше ми писали, що Денис Повалій поїхав до Іспанії і тепер просить українців допомогти знайти роботу.

Також з'явилося відео виступу Таїсії Повалій на концерті на честь 9 травня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Таисия Повалий
LITE
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)