"Я до неї відношення не маю": син Повалій відхрестився від неї після скандалу з 9 травня

Син Таїсії Повалій, яка розважала російських генералів 9 травня , заявив, що не має відношення до цього і просить не пов'язувати його з цим

Музикант розповів історію своєї родини, яка сильно постраждала під час Другої світової війни. Денис каже, що для нього, як і для всього світу, ці дати скорботні, а не радісні.

"Моя бабуся Ніна в дворічному віці сиділа в окопі під дулом нацистського пістолета, її батько Данило з війни не повернувся. Тата іншої бабусі Ангеліни, що була майже на 20 років старше, знищили при приході радянської влади", - написав він.

Батько Дениса, Володимир, воював в Афганістані. І для нього це не було радісною згадкою.

"Мій батько Володя відправився на війну в Афганістан, теж ніяких відзначень виведення військ не пам'ятаю, тільки смуток в очах від спогадів", - написав Денис.

Музикант попросив не пов'язувати з цією розповіддю виступ його матері на концерті в Росії, де вона виконала для російських військових "Пісню про рушник",

"Не треба тільки про маму сюди, ок? Це зовсім окрема, її, історія, і я до неї відношення не маю", - висловився музикант.