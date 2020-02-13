Святий Валентин нікого не вінчав: в ПЦУ спростували міф про День закоханих

У ПЦУ розвіяли міф про День Святого Валентина (Колаж РБК-Україна)

У ПЦУ розповіли, коли в Україні святкують День Святого Валентина

День Святого Валентина відзначають у багатьох країнах світу і 14 лютого традиційно дарують листівки із сердечками (Валентинки) та романтичні подарунки. Це свято вважається Днем всіх закоханих, покровителем якого є італійський святий Валентин. Однак у ПЦУ заявили, що він не міг бути покровителем усіх закоханих.

За легендою, святий Валентин був страчений в італійському місті Терні у 269 році за те, що нібито він таємно вінчав закохані пари всупереч забороні жорстокого імператора Клавдія II. Однак у ПЦУ заявили, що він не міг проводити обряди, оскільки в ті роки в християнській церкві ще не існувало обряду вінчання. У той час шлюб укладався відповідно до суспільних законів і закріплювався християнами через спільне причастя та оголошення перед членами суспільства.

Святий Валентин був канонізований в 496 році Папою Римським Геласієм і тоді йому був призначений пам'ятний день – 14 лютого. Як вважають в ПЦУ, дата була обрана не випадково – в цей день проводилося язичницьке святкування в Римі, яке супроводжувалося жертвоприношення на честь плідності та материнства.

"Масова культура, власне, поєднала пам'ять християнського святого з язичницькими мотивами, які були поширені раніше, а згодом перетворила це ще й в комерцію, спонукаючи купувати подарунки", - зазначили в ПЦУ.

В церкві також вказали, що День святого Валентина у православному календарі відзначено 12 серпня, а в католицькому – 14 лютого, але у багатьох календарях це день Кирила і Мефодія. Вони закликали українців присвячувати справжньому коханню кожен день, а не тільки "спеціальні" дати.

"Ми, в Православній Церкві України, закликаємо присвячувати правдивій Любові кожен день, виявляючи її до ближніх у своїх благих справах, замість того, щоб дарувати символічні матеріальні подарунки один раз в році. Апостол Павло в Першому посланні до Коритнян говорить: "Любов ніколи не минає, хоч і пророцтва скінчаться, і мови замовкнуть, і знання зникне". Тож долучимося до цієї Любові й ми, не чекаючи "особливих" дат в календарі, встановлених по сумнівних причин", - йдеться в повідомленні ПЦУ.