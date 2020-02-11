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День Святого Валентина: всі традиції та історія свята

STYLERЖиття    11.02.2020 - 19:02
День Святого Валентина: всі традиції та історія свята
День Святого Валентина (Колаж РБК-Україна)

День Святого Валентина щороку відзначається 14 лютого

День Святого Валентина відзначається в усьому світі 14 лютого. У цей день прийнято дарувати коханим подарунки, дуже часто це презенти у формі сердець. День 14 лютого почали відзначати в Європі з 18-го століття, у США - c 1777 р., в країнах СНД з початку 1990-x років.

Ставлення православної і католицької церков до цього свята носить також неоднозначний характер. У 1969 р. святкування Дня св. Валентина було переведено католиками в розряд необов'язкових. В наш час католицька церква відзначає в цей день пам'ять святих Кирила і Мефодія, просвітителів слов'ян. В ісламі до свята ставляться негативно.

Історія свята

Існує кілька версій виникнення цього свята. Згідно з найпоширенішою з них, святкування цього дня замінило собою древнэ римський свято жіночої родючості, яке припадало на середину лютого.

За іншою версією, історія свята починається в пізньому середньовіччі, коли владний і жорстокий римський імператор Клавдій II прийшов до думки, що самотній чоловік, не обтяжений дружиною та сім'єю, краще буде битися на полі битви на славу кесаря, і заборонив чоловікам одружуватися, а жінкам і дівчатам - виходити заміж за коханих чоловіків

День Святого Валентина: всі традиції та історія святаСвятий Валентин (фото з відкритих джерел)

Однак римський священик Валентин таємно вінчав закохані пари, за що і був засуджений до страти. Поки Валентин, якого згодом стали називати Святим Валентином, в ув'язненні чекав смерті, він закохався в сліпу дочку тюремника. Деякі кажуть, що після цього вона зцілилася дивом, а деякі, що Бог почув молитви Валентина. Валентин був страчений 14 лютого. На прощання він написав дівчині зізнання в коханні, підписавшись "Від твого Валентина".

Інша легенда свідчить, що римський патрицій Валентин, який був таємним християнином, навернув у нову віру також і своїх слуг, одного разу проводив обряд вінчання для двох з них. За доносом або за збігом обставин, всі троє були затримані вартою. Валентин, як представник вищого класу, міг уникнути смерті, але не його слуги.

День Святого Валентина: всі традиції та історія свята

Тоді, бажаючи підбадьорити приречених одновірців, Валентин пише їм листи у вигляді червоних сердець, що означають християнську любов. Послання нареченим повинна була передати сліпа дівчинка, але несподівано в темниці прийшов сам Валентин, який умовив варту відпустити його слуг взамін на його життя. Перед виходом на арену смерті, Валентин передав останній лист, освячене вірою і добротою, сліпий дівчинці, яка після цього прозріла і стала красунею.

День святого Валентина в Україні не є офіційним святом і вихідним днем. Але зазвичай в цей день закохані і ті, хто ще не знайшов своє щастя, святкують його в романтичній обстановці.

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