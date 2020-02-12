День Святого Валентина може зруйнувати стосунки: тривожні знаки

День Святого Валентина (колаж: РБК-Україна)

День Святого Валентина для багатьох пар є перевіркою на міцність

День Святого Валентина може негативно вплинути на стосунки і навіть зруйнувати їх. Вже в п'ятницю, 14 лютого закохані пари в романтичній обстановці обміняються подарунками й зізнаннями, але все може піти шкереберть. Як уберегти відносини, і не зробити свято - кінцем вашого кохання, які знаки можуть означати, що у ваших стосунках назріла криза - поради фахівців в матеріалі Styler.

Невиправдані очікування

На думку психолога Наталі Братасюк з Медичного центру PlusMed, День Святого Валентина може вплинути на стосунки, якщо пара буде керуватися власними очікуваннями, як повинен виглядати цей день, які повинні бути подарунки, що має статися. І коли очікування не збігаються - виникає образа, розчарування.

"Якщо зрозуміти одну просту річ, що ніхто не народився на світ, щоб з'явитися у вашому житті і робити те, що хочеться, то і життя стає простіше, а стосунки краще", - впевнена психолог.

Наступний камінь спотикання - це очікування емоційної реакції партнера. Це коли ми щось робимо для іншої людини, а вона ніяк не реагує на це, або реагує інакше, не досить бурхливо. Знову образа і розчарування.

"Тут вже слід звернути увагу на себе. Для чого ви щось робите взагалі, якщо все це не для партнера, партнерки, а заради визнання і захоплення вами ж... Даруйте подарунки - робіть це тому, що вам добре, ви від цього щасливі. Тоді неважливо, яку реакцію ви отримали у відповідь", - впевнена фахівець.

День Святого Валентина (фото: freepik.com)

День Святого Валентина - лише символ

"День Святого Валентина, як і будь-яке інше свято, це всього лише символ, сенс якому надають люди. Зрозуміло, що у кожного він свій", - каже психолог, спеціаліст по стосунках Оксана Жабрі.

Звичайно, не свято руйнує відносини, впевнена експерт. Просто - це такий міні іспит на те, що партнери знають один про одного, наскільки уважні і наскільки вміють проявляти турботу про іншого.

Щоб не наламати дров, непогано було б знати переваги партнера, розклад його дня, улюблені місця. Якщо ця інформація вам невідома, то створити святкову атмосферу, добре провести час і порадувати партнера не буде складно.

"Те ж стосується і подарунків. Потрібно прислухатися до того, що говорить кохана людина. Там завжди є відповіді на всі питання. Потрібно тільки почути і не додумувати своє. Краще перепитати: я правильно зрозумів/ла, що тобі подобається ця річ? цей аромат?" - радить психолог.

Будьте уважними один до одного, пояснюйте все, що не зрозуміло, не домислюйте за партнера.

Якщо ж свято все ж не вдалося і ваші стосунки опинилися під загрозою, не варто рубати з плеча. У такій ситуації варто розібратися, чому так вийшло.

День Святого Валентина (фото: freepik.com)

14 лютого може стати лакмусовим папірцем

Якщо у людей стосунки вже перейшли в рутину і звичка не дає їм можливості побачити недоліки - то у День Святого Валентина проблеми відчуваються "гостріше", свято стає свого роду лакмусовим папірцем.

"Жінки звертають більше уваги на речі, які їх дратують в побутовій поведінці, дрібниці, які здаються несуттєвими в інші дні, вони можуть бути більш прискіпливі і це може провокувати конфлікти навіть під час святкування", - висловила свою думку Марта Пивоваренко, фахівець з ГО "Девелопмент Фаундейшн".

А ось чоловіки, за словами фахівця, фізіологічно більш схильні до загального бачення (менше помічають деталі, обручка на пальці наприклад) не так уважні до деталей і в такий важливий день, намагаючись зробити його винятковим, можуть не врахувати чогось.

"Але конфлікт навіть у такий важливий день для стосунків не обов'язково є їх руйнування, хоча "дати тріщину" вони можуть. Важливо для пари не відсутність сварок або конфліктів, а те - як вони справляються або виходять з неприємностей", - вважає експерт.

Якщо ж після сварок стосунки псуються - це поганий сигнал, який може означати, що настав час йти до фахівців.

День Святого Валентина (фото: freepik.com)

Ризик розриву вище, ніж у звичайний день

"Якщо люди люблять один одного, то ймовірність зруйнувати стосунків на День святого Валентина невелика. Разом з тим, через те, що саме в цей день люди очікують на особливе підтвердження почуттів, ризик розриву стосунків 14 лютого дещо вище, ніж у звичайний день", - вважає лайф-коуч Андрій Магас.

У цей день може з'явиться розчарування через "не той подарунок", може здатися, що партнер не виявляє справжнього кохання. В такому випадку події взагалі можуть розгортатися в негативному ключі - можуть прозвучати слова розчарування, звинувачення, образи. Причиною такої поведінки можуть бути завищені очікування іншого партнера.

"Навіть якщо люди прожили разом більш ніж половину життя, дуже часто ми забуваємо, що навіть найближча людина - це не наша "половинка", а інша людина зі своїми почуттями і потребами, яка не вміє читати думок", - говорить фахівець.

Важливо, щоб партнери говорили на одній "мові кохання" (за Гері Чапменом - слова, дії, подарунки, дотику, спільний час). Особливо ця різниця, якщо вона є, може загостритися 14 лютого.