Православний календар на грудень 2019: головні свята в Україні

Календар церковних свят на грудень (Колаж РБК-Україна)

Грудень 2019 року досить насичений урочистостями

Православний календар на грудень 2019 року. Останній місяць року, що минає багатий на різні свята, але православним християнам не варто забувати про те, що необхідно дотримуватися Різдвяного посту до Святвечора.

Зазначимо, що не рекомендується працювати на День Святого Миколая - 19 грудня. Утримайтеся в це свято від прибирання будинку і готування.

1 грудня — Мучеників Платона і Романа.

2 грудня — Преподобних Варлаама та Іоасафа. Ікони Божої Матері.

3 грудня — День Святителя Прокла, архієпископа Константинопольського. Ікони Божої Матері Соболевської.

4 грудня — дуже велике свято Введення у храм Пресвятої Богородиці.

5 грудня — День Благовірного князя Михайла Тверського, Мученика Прокопія, Апостолів від 70-ти Филимона і Архипа.

6 грудня — День Благовірного великого князя Олександра Невського. Святителя Митрофана.

7 грудня — Великомучениці Катерини, Мученика Меркурія Смоленського, мучеників Порфирія Стратилата і 200 воїнів. Ікони Божої Матері Бугабашская.

8 грудня — Преподобного Петра молчальника. Священномучеників Климента і Петра. Ікон Божої Матері Різдво Богородиці Исааковская, Двинська.

9 грудня — Преподобного Аліпія Стовпника. Освячення церкви великомученика Георгія Побідоносця в Києві.

10 грудня — Преподобного Романа Чудотворця. Великомученика Якова Персиянина. Святкування ікони Божої Матері, іменованої Знамення.

11 грудня — Преподобномученика Стефана Нового. Священномученика Серафима.

12 грудня — Мученика Парамона і з ним 370 мучеників.

13 грудня — День пам'яті Апостола Андрія Первозванного.

14 грудня — Пророка Наума. Праведного Філарета Милостивого.

15 грудня — Пророка Авакума. Ікони Божої Матері Геронтіссу.

16 грудня — Преподобного Сави Сторожевського Звенигородського та Івана Молчальника. Пророка Софонії. Ікони Божої Матері Пахромской.

17 грудня — Великомучениці Варвари. Преподобного Іоанна Дамаскіна. Святителя Геннадія, архиєпископа Новгородського.

18 грудня — Преподобного Сави Освяченого.

19 грудня — День Миколи Чудотворця, святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських.

День Святого Миколая святкується 19 грудня

20 грудня — Преподобного Ніла Столобенского і Антонія Сийского. Ікони Божої Матері Володимирської Селигерской.

21 грудня — Преподобного Патапия. Мучениці Анфіси.

22 грудня — Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Ікони Божої Матері Знамення.

23 грудня — Святителя Іоасафа, єпископа Бєлгородського. Мучеників Міну, Ермогена і Євграфа.

24 грудня — Преподобного Данила Стовпника і Луки Стовпника, Никона Сухого, Печерського, в Ближніх печерах. Мучеників Міракса, Акепсия і Аифала. Святвечір у християн західного обряду.

25 грудня — Святителя Спиридона, єпископа Триміфунтського, чудотворця. Католицьке Різдво.

26 грудня — Мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарій і Орест.

27 грудня — Мучеників Фірса, Левкия, Каллініка, Филимона, Аполонія, Аріана і Феотіха.

28 грудня — Святителя Стефана сповідника, архієпископа Сурожського. Преподобного Трифона Печенегского, Кольського.

29 грудня — Пророка Огія.

30 грудня — Пророка Даниїла і трьох отроків: Ананії, Азарії і Мисаїла.

31 грудня — Прославлення праведного Симеона Верхотурського. Мученика Севастіяна і дружини його. Святителя Модеста, архієпископа Єрусалимського.