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Святослава Вакарчука зняли на відпочинку в Таїланді (фото)

STYLERПерсони    10.01.2020 - 13:16
Святослава Вакарчука зняли на відпочинку в Таїланді (фото)
Святослав Вакарчук (Фото: РБК-Україна)

В мережу потрапило відео зі Святославом Вакарчуком в Таїланді

Лідера партії "Голос" і українського музиканта Святослава Вакарчука сфотографували на пляжі в Таїланді. Фото з'явилося в Telegram-каналі "Влада Українська".

Народний депутат України, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук проводить свої новорічні канікули в Таїланді. Як стверджує джерело – він знаходиться поруч з містом Пхукет.

"Де в ці страшні дні знаходиться кращий з кращих, лідер демократичної опозиції і совість нації Славко Вакарчук? Лідер партії "Голос" засмагає в Таїланді! Поруч з Пхукетом, якщо ви розумієте, про що я", - сказано в повідомленні.

Також в Telegram-каналі з'явилася фотографія і відео зі Святославом Вакарчуком, який відпочиває на дикому пляжі. Відео можна подивитися тут.

Святослава Вакарчука зняли на відпочинку в Таїланді (фото)

Скріншот фото (Telegram/ Влада Русский)

Варто відзначити, що ні в одному з офіційних аккаунтів Святослава Вакарчука дана інформація не підтверджується, але і не спростовується. Встановити точну дату і місце опублікованоъ фотографії також немає можливості. Останній запис Святослава Вакарчука датований 8 січня - в ньому він висловлює співчуття з приводу авікатастрофи літака МАУ в Ірані.

До речі, більшість українських депутатів і політиків роз'їхалися на новорічні канікули в різні країни. Так, голова Служби безпеки України Іван Баканов був сфотографований на найдорожчому курорті у Франції – гірськолижній базі в Куршевелі.

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