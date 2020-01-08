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Главу СБУ Баканова помітили на відпочинку в Куршевелі: у мережу потрапили фото

STYLERЖиття    08.01.2020 - 19:29
Главу СБУ Баканова помітили на відпочинку в Куршевелі: у мережу потрапили фото
Главу СБУ виявили в Куршевелі (Колаж РБК-Україна)

Глава СБУ Іван Баканов був сфотографований на дорогому курорті 8 січня

Главу Служби безпеки України Івана Баканова сфотографували на популярному гірськолижному курорті Куршевель у Франції. Знімки розмістив на своїй сторінці в Facebook журналіст проекту "Схеми" Михайло Ткач.

Як зазначає журналіст, фотографії з головою СБУ були зроблені в середу, 8 січня.

"Глава СБУ Іван Баканов. Мерібель Куршевель. Щойно", - так підписав фотографії Михайло Ткач. Ніяких інших подробиць журналіст не вказав.

Главу СБУ Баканова помітили на відпочинку в Куршевелі: у мережу потрапили фото

Глава СБУ Іван Баканов в Куршевелі (Фото: facebook.com/mixailotkach)

Варто відзначити, що на одному зі знімків Іван Баканов знятий імовірно з сім'єю – на фото голова СБУ варто в компанії дітей.

Главу СБУ Баканова помітили на відпочинку в Куршевелі: у мережу потрапили фото

Глава СБУ Іван Баканов в Куршевелі (Фото: facebook.com/mixailotkach)

Фотографії викликали обурення користувачів соціальної мережі, так як в Україні сталася сьогодні велика трагедія і загинули люди. Крім того, користувачі відзначили, що святкові вихідні вже закінчилися та 8 січня – це вже робочий день.

Гірськолижний курорт Куршевель – один з найпрестижніших і дорогих курортів не тільки у Франції, але і в світі. Він розташований у французькій частині Альп. Цей курорт користується популярністю у заможних людей і знаменитостей з усього світу.

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