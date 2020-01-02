Вакарчук різко відповів на новорічне привітання Зеленського

Святослав Вакарчук звернувся до Зеленському (фото: РБК-Україна)

Святослав Вакарчук вирішив відповісти президенту у віршах

Святослав Вакарчук різко відповів на новорічне привітання президента Володимира Зеленського, в якому гарант закликає до загального примирення. Глава держави у своїй промові відзначає, що в деяких речах немає ніякої різниці.

"Неважливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена й заасфальтована. Немає різниці, в якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий", — говорив у новорічну ніч Зеленський.

Вакарчук в свою чергу вирішив відповісти президенту у віршах.

“Для мене справді є різниця де,

Для мене є різниця з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось іде вперед,

А хтось стає навколішки й навшпиньки.

А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,

На щастя, шкірного я поважаю право,

Альо не поважаю я порад, як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку під чобіт зла, і як закрити гідність у коптьорку,

І тих, хто молитися на голову козла, і тих хто в сує одягає гімнастьорку.

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя.

Старіють очі і від сміху і від сліз,

Та не буває без очей обличчя.

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей держави.

Яка разніца, під чєм, під кєм і с кєм,

Колі зганяють овець вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одне жувати шоу чи смоктати серіали,

Яка різниця, сало чи попкорн,

Коли тобі на мило готували.

Ви кажете, що шкірного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти.

Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію чи казку?

Мі хочем без наркозу перемог,

Чі хочемо під опіум поразки?

Для мене справді є різниця де, і хто і з ким готовий побрататся.

Не проживе держава без людей,

Людей, що вовкодавів не боятися".

Повністю вірш можна послухати тут.

В коментарях на Facebook-сторінці співака і лідера партії "Голос" українці висловили свою думку п приводу поезії.

Святослав Іванович - підтримую повністю!!!

Дуже щиро! По - справжньому!

Вакарчук - гордість України і крапка !!!

Підтримка! Не зважайте на негатив.Дана команда топити патріотів, це не вперше.

На щастя, у Вакарчука залишився розум і совість, хоча його останній похід у політику поставивши це під сумнів... Правильні слова. Підтримую!

Чі корпоративи кінчились? Мнєніє з'явився))

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