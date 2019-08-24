Притула висловився про вибори в Раду і оцінив результати для "Голосу"

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Сергій Притула назвав позитивні і негативні враження від виборів у Раду

Сергій Притула не пройшов у Верховну Раду за результатами парламентських виборів 2019, але не припинить займатися політичною діяльністю в складі партії "Голос", лідером якої є Святослав Вакарчук. Про це відомий шоумен, ведучий "Нового каналу" сказав у інтерв'ю Styler.

За словами Притули, те, що партія "Голос" пройшла до Ради - це великий позитив, адже відкриває для цієї політсили багато можливостей. Але лишився у шоумена і певний негативний осад - "суттєво нижчий рівень електоральної підтримки", ніж той, на який Притула особисто розраховував.

"У нас в Раді буде лише 20 "багнетів". Проте ми готові до таких викликів і спробуємо довести, що головне не кількість, а якість. Визначилися із комітетами, провели стратегічну сесію. Фракція готова до роботи. Мене в ній немає, я в Раду не пройшов. Але як член політради партії "Голос", звісно ж, збираюся впливати на роботу і партії, і фракції", - сказав Притула.

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

На питання, хто з майбутніх нардепів, на його думку, відверто не заслуговує бути у новому парламенті, Притула відповів, що його особисті вподобання "наразі не мають жодного значення".

"Українці зробили свій вибір, і зараз у ВР є партія, яка має більшість. Це – "Слуга Народу". Вони формуватимуть уряд. А щодо роботи спікера (хоч хто б це був) чи окремо взятих депутатів, то я б волів почекати, поки Рада нового скликання запрацює, і тоді робити якісь висновки", - пояснив Сергій Притула.

Раніше Притула жорстко висловився про дует Анна-Марія.

Також ми писали, що головний "вар'ят" країни розповів про те, хто спонсорує партію "Голос", а також озвучив свої думки стосовно люстрації народних депутатів.