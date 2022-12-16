Как выбрать полезные сладости для детей на Николая: 5 советов от врачей

В канун Святого Николая родители готовят подарки для малышей. Традиционно вместе с игрушками радуют детей и сладостями. Однако даже в праздник не следует забывать о вреде избыточного количества сахара, который содержат привычные конфеты и шоколадки.

О том, как выбрать полезные сладости для детей в праздник, объясняют на странице Центра общественного здоровья в Facebook .

Как выбрать полезные сладости для детей

"В этом году новогодние праздники не будут такими как всегда. Мы живем во время войны, вечера проводим при свечах и под звуки воздушных тревог. А дети - просят вместо игрушек победу, вернуться домой или возвращение с войны родителей. Конечно, Святой Николай не всесилен. Однако, малыши хотя бы без сладких подарков не останутся", - говорится в сообщении.

Выбрать полезные сладости для детей помогут следующие советы:

Замените шоколад на конфеты из пастилы из натурального сока без сахара.

Вместо сахарных леденцов, подарите любые сухофрукты без добавления сахара.

Пакетированный сок или газированные сладкие напитки лучше заменить натуральным морсом или ягодно-фруктовым чаем.

Избегайте обработанной и жареной пищи, например пончики и выпечка - бисквиты, пирожки, печенье, крекеры, вафли и т.д. Зато лучше порадуйте детей свежими фруктами - яблоками, мандаринами, хурмой или замороженными или консервированными фруктами в соке.

Если все же дарите сладкое, убедитесь, что продукт имеет низкое содержание сахара.

Детям от 2 до 18 лет можно употреблять не более 25 г сахара в сутки. А вот до 2 лет не рекомендуют вообще давать сладкое.

Важно помнить, что сахар может быть даже в продуктах, которые ассоциируются со здоровым питанием. Это касается йогуртов и соков. Учитывайте это, когда формируете рацион ребенка.

Уменьшайте потребление "свободного" сахара. Именно из-за него чаще всего появляется избыточный вес. Он также может повлечь за собой нарушение обмена веществ, а также грозит развитием сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Именно сладости являются самой распространенной причиной кариеса зубов.