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На праздник и просто так. Готовим по-настоящему вкусный пирог без яиц

Пятница 08 марта 2024 09:03
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На праздник и просто так. Готовим по-настоящему вкусный пирог без яиц Что приготовить, если гости на пороге (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Иногда бывает так, что хочется приготовить что-нибудь вкусненькое, но бюджетное. Также бывает и так, что срочно нужно испечь праздничный пирог, а времени и продуктов дома очень мало. В обоих ситуация вас спасет этот простой рецепт.

Как быстро приготовить пирог без яиц и молока, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из YouTube-канала Ukrainian Food.

Для того чтобы приготовить вкусный и бюджетный пирог, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • варенье - 1 стакан (250 миллилитров)
  • масло - 0,5 стакана
  • минеральная вода - 120 миллилитров
  • сода - 1 чайная кровать
  • мука - 260 граммов
  • орехи - 1 стакан.

Начнем приготовление. Смешайте с вареньем масло, добавьте соду и минералку. Все тщательно перемешайте венчиком.

Начинайте постепенно добавлять муку. Если варенье с дольками фруктов - ничего страшного, так будет еще вкуснее. Когда вы тщательно перемешаете тесто, добавляйте измельченные орехи.

На праздник и просто так. Готовим по-настоящему вкусный пирог без яицТесто для пирога (скриншот)

Затем возьмите форму для выпечки, смажьте ее растительным маслом, затем присыпьте манкой или мукой. Выливайте тесто и отправляйте будущий пирог в духовку, которую нужно предварительно разогреть до 200 градусов.

На праздник и просто так. Готовим по-настоящему вкусный пирог без яицГотовый пирог без яиц и молока (скриншот)

Пирог пропечется всего за 30-40 минут. Проверяйте готовность зубочисткой. Перед подачей на стол пирог можно украсить по вашему вкусу. Впрочем, это вкуснятина станет удачным дополнением к угощению даже без сахарной пудры и прочего.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как быстро приготовить вкусные соленые круассаны.

Кроме того, недавно стало известно, как сделать старинное украинское печенье Гамула.

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