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Старинное украинское печенье Гамула: десерт из четырех ингредиентов

Вторник 05 марта 2024 07:45
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Старинное украинское печенье Гамула: десерт из четырех ингредиентов Как приготовить старинное печенье Гамула (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Печенье Гамула традиционно готовили наши предки зимой, когда начинали топить печи в домах. В это время хозяйки собирали мягкие яблоки, которые не могут долго храниться и превращали их во вкусный десерт.

Как приготовить печенье Гамула, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Громада".

Что вам понадобится:

  • Яблоки - 2 шт.
  • Мед - 2 ст. ложки (можно заменить сахаром)
  • Яйца - 2 шт.
  • Мука - 250 г

Как готовить печенье Гамула

Для воспроизведения аутентичного вкуса желательно брать овсяную или ржаную муку. Можно измельчить овсяные хлопья в кофемолке. Но с обычной пшеничной мукой тоже можно делать - тесто будет более рыхлым.

Яблоки следует помыть, порезать и запечь в духовке при температуре 180 градусов. Запекать - 30 минут, затем дать остыть. После этого следует вынуть из них мякоть и превратить в пюре.

В отдельном сосуде смешайте яйца и мед. Добавьте яблочное пюре, а затем постепенно начинайте вводить муку. Замесите тесто.

Из теста формуйте печенье круглой формы и выкладывайте его на противень, застеленный пергаментом. Тесто можно выкладывать с помощью формочек или просто ложкой.

Нагрейте духовку до 180 градусов и поставьте туда запекаться. Через 10-15 минут ваше печенье будет готово.

Раньше мы рассказывали о том, как готовить украинские облизни, которыми лакомились наши предки.

А еще писали о том, как готовить давнее украинское блюдо сганянку.

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