Праздник 6 марта: что нужно сделать и почему нельзя идти в лес

6 марта 2024 года по церковному календарю отмечается день памяти святых равноапостольных Константина и его матери Елены.

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История и традиции праздника

Константин был сыном августа Констанция I Хлора и святой равноапостольной царицы Елены. В тот период Римская империя была разделена на Восточную и Западную, что приводило к тому, что во главе ее стояли два самостоятельных императора.

Елена, мать императора, была известна своей христианской верой. В возрасте 80 лет она совершила паломничество в Иерусалим, в поисках Креста Господня. По указанию, полученному во сне, она нашла Крест и поделила его на две части. Одну часть она оставила в Иерусалиме, а другую взяла с собой.

Этот день называется Константиновым или Днем кругов возле колодца. Наши предки особенно уважали воду, освящали ее в колодцах и посещали бани. Возвращение аиста рассматривали как символ семейного благополучия, что вносило свои обозначения на традициях этого празднования.

Главные приметы этого дня

морозный день указывает на скорый приход вести на сухое лето;

ласточки уже прилетели - ждите потепления;

высоко и быстро плывут облака - к хорошей погоде;

уже появились подснежники - можно начинать посевные работы.

Что нельзя делать этой даты

Нельзя вмешиваться в чужие дела и сплетничать.

Не стоит зря тратить воду.

Запрещено ходить в лес.

У кого сегодня День ангела: Константин, Максим, Федор, Абрам, Аркадий и Елена.