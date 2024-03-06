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Праздник 6 марта: что нужно сделать и почему нельзя идти в лес

Среда 06 марта 2024 06:00
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Праздник 6 марта: что нужно сделать и почему нельзя идти в лес Какой сегодня праздник (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

6 марта 2024 года по церковному календарю отмечается день памяти святых равноапостольных Константина и его матери Елены.

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История и традиции праздника

Константин был сыном августа Констанция I Хлора и святой равноапостольной царицы Елены. В тот период Римская империя была разделена на Восточную и Западную, что приводило к тому, что во главе ее стояли два самостоятельных императора.

Елена, мать императора, была известна своей христианской верой. В возрасте 80 лет она совершила паломничество в Иерусалим, в поисках Креста Господня. По указанию, полученному во сне, она нашла Крест и поделила его на две части. Одну часть она оставила в Иерусалиме, а другую взяла с собой.

Этот день называется Константиновым или Днем кругов возле колодца. Наши предки особенно уважали воду, освящали ее в колодцах и посещали бани. Возвращение аиста рассматривали как символ семейного благополучия, что вносило свои обозначения на традициях этого празднования.

Главные приметы этого дня

  • морозный день указывает на скорый приход вести на сухое лето;
  • ласточки уже прилетели - ждите потепления;
  • высоко и быстро плывут облака - к хорошей погоде;
  • уже появились подснежники - можно начинать посевные работы.

Что нельзя делать этой даты

  • Нельзя вмешиваться в чужие дела и сплетничать.
  • Не стоит зря тратить воду.
  • Запрещено ходить в лес.

У кого сегодня День ангела: Константин, Максим, Федор, Абрам, Аркадий и Елена.

Напомним, ранее появился церковный календарь на март 2024 года.

Кроме того, недавно стало известно, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.

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