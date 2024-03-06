Праздник 6 марта: что нужно сделать и почему нельзя идти в лес
6 марта 2024 года по церковному календарю отмечается день памяти святых равноапостольных Константина и его матери Елены.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История и традиции праздника
Константин был сыном августа Констанция I Хлора и святой равноапостольной царицы Елены. В тот период Римская империя была разделена на Восточную и Западную, что приводило к тому, что во главе ее стояли два самостоятельных императора.
Елена, мать императора, была известна своей христианской верой. В возрасте 80 лет она совершила паломничество в Иерусалим, в поисках Креста Господня. По указанию, полученному во сне, она нашла Крест и поделила его на две части. Одну часть она оставила в Иерусалиме, а другую взяла с собой.
Этот день называется Константиновым или Днем кругов возле колодца. Наши предки особенно уважали воду, освящали ее в колодцах и посещали бани. Возвращение аиста рассматривали как символ семейного благополучия, что вносило свои обозначения на традициях этого празднования.
Главные приметы этого дня
- морозный день указывает на скорый приход вести на сухое лето;
- ласточки уже прилетели - ждите потепления;
- высоко и быстро плывут облака - к хорошей погоде;
- уже появились подснежники - можно начинать посевные работы.
Что нельзя делать этой даты
- Нельзя вмешиваться в чужие дела и сплетничать.
- Не стоит зря тратить воду.
- Запрещено ходить в лес.
У кого сегодня День ангела: Константин, Максим, Федор, Абрам, Аркадий и Елена.
Напомним, ранее появился церковный календарь на март 2024 года.
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