Церковный календарь на март 2024: когда праздновать Благовещение и начинать Великий пост

После перехода Украины на новый церковный календарь с 1 сентября 2023 года праздники сместились на 13 дней назад. Соответственно, Благовещение, которое раньше отмечали в апреле, теперь будут праздновать в марте.

РБК-Украина (проект Styler) публикует церковный календарь на март с новыми датами всех праздников.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

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Ранее мы писали о том, будет ли 8 марта 2024 года выходным.