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Церковный календарь на март 2024: когда праздновать Благовещение и начинать Великий пост

Воскресенье 25 февраля 2024 08:02
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Церковный календарь на март 2024: когда праздновать Благовещение и начинать Великий пост Даты церковных праздников по новому календарю (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

После перехода Украины на новый церковный календарь с 1 сентября 2023 года праздники сместились на 13 дней назад. Соответственно, Благовещение, которое раньше отмечали в апреле, теперь будут праздновать в марте.

РБК-Украина (проект Styler) публикует церковный календарь на март с новыми датами всех праздников.

Новый календарь церковных праздников март 2024

  • 1 марта - преподобномученицы Евдокии
  • 2 марта - священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси
  • 3 марта - мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска
  • 4 марта - преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании
  • 5 марта - святого Конона Мандонского
  • 6 марта - память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены
  • 7 марта - священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других
  • 8 марта - преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского
  • 9 марта - 40 мучеников Севастийских
  • 10 марта - мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента
  • 11 марта - святителей Софронеев, Антипа и Ефимия
  • 12 марта - преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова
  • 13 марта - святого Никифора, патриарха Константинопольского, мученицы Кристины Персидской
  • 14 марта - преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского
  • 15 марта - мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пулия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев
  • 16 марта - мученика Савина, священномученика Александра
  • 17 марта - преподобного Алексия, мужа Божия, мученика Марина
  • 18 марта - святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия, начало Великого поста
  • 19 марта - священномучеников Хризанта и Дарии
  • 20 марта - святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы
  • 21 марта - преподобного Иакова, епископа Катанского
  • 22 марта - священномученика Василия Анкирского
  • 23 марта - преподобномученика Никона и его учеников
  • 24 марта - предпразднство Благовещения, преподобной Захарии
  • 25 марта - Благовещение Пречистой Девы Марии
  • 26 марта - предание Благовещения, Собор архангела Гавриила
  • 27 марта - мученицы Матроны
  • 28 марта - преподобного Иллариона Нового, преподобного Стефана
  • 29 марта - священномучеников Марка и Кирилла
  • 30 марта - преподобного Иоанна Листвичника
  • 31 марта - преподобного Ипатия, епископа

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

Читайте также о том, когда праздновать Масленицу в 2024 году.

Ранее мы писали о том, будет ли 8 марта 2024 года выходным.

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