Церковный календарь на март 2024: когда праздновать Благовещение и начинать Великий пост
Даты церковных праздников по новому календарю (фото: Freepik)
После перехода Украины на новый церковный календарь с 1 сентября 2023 года праздники сместились на 13 дней назад. Соответственно, Благовещение, которое раньше отмечали в апреле, теперь будут праздновать в марте.
РБК-Украина (проект Styler) публикует церковный календарь на март с новыми датами всех праздников.
Новый календарь церковных праздников март 2024
- 1 марта - преподобномученицы Евдокии
- 2 марта - священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси
- 3 марта - мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска
- 4 марта - преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании
- 5 марта - святого Конона Мандонского
- 6 марта - память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены
- 7 марта - священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других
- 8 марта - преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского
- 9 марта - 40 мучеников Севастийских
- 10 марта - мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента
- 11 марта - святителей Софронеев, Антипа и Ефимия
- 12 марта - преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова
- 13 марта - святого Никифора, патриарха Константинопольского, мученицы Кристины Персидской
- 14 марта - преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского
- 15 марта - мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пулия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев
- 16 марта - мученика Савина, священномученика Александра
- 17 марта - преподобного Алексия, мужа Божия, мученика Марина
- 18 марта - святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия, начало Великого поста
- 19 марта - священномучеников Хризанта и Дарии
- 20 марта - святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы
- 21 марта - преподобного Иакова, епископа Катанского
- 22 марта - священномученика Василия Анкирского
- 23 марта - преподобномученика Никона и его учеников
- 24 марта - предпразднство Благовещения, преподобной Захарии
- 25 марта - Благовещение Пречистой Девы Марии
- 26 марта - предание Благовещения, Собор архангела Гавриила
- 27 марта - мученицы Матроны
- 28 марта - преподобного Иллариона Нового, преподобного Стефана
- 29 марта - священномучеников Марка и Кирилла
- 30 марта - преподобного Иоанна Листвичника
- 31 марта - преподобного Ипатия, епископа
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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