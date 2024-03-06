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Свято 6 березня: що треба зробити та чому не можна йти до лісу

Середа 06 березня 2024 06:00
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Свято 6 березня: що треба зробити та чому не можна йти до лісу Яке сьогодні свято (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

6 березня 2024 року за церковним календарем святкується день пам'яті святих рівноапостольних Костянтина і його матері Олени.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія та традиції свята

Костянтин був сином августа Констанція I Хлора та святої рівноапостольної цариці Олени. У той період Римська імперія була поділена на Східну та Західну, що призводило до того, що на її чолі стояли два самостійних імператори.

Олена, мати імператора, була відомою своєю християнською вірою. У віці 80 років вона здійснила паломництво до Єрусалиму, в пошуках Хреста Господнього. За вказівкою, отриманою у сні, вона знайшла Хрест і поділила його на дві частини. Одну частину вона залишила в Єрусалимі, а іншу взяла з собою.

В народі цей день часто називають Костянтиновим або Днем кіл навколо колодязя. У цей день наші предки особливо поважали воду, освячували її у колодязях і відвідували лазні. Повернення лелеки розглядали як символ сімейного добробуту, що вносило свої позначення на традиціях цього святкування.

Головні прикмети цього дня

  • морозний день вказує на швидкий прихід вести на сухе літо;
  • ластівки вже прилетіли - чекайте на потепління;
  • високо і швидко пливуть хмари - до хорошої погоди;
  • вже з'явилися проліски - можна починати посівні роботи.

Що не можна робити цієї дати

  • Не можна втручатися у чужі справи та пліткувати.
  • Не варто даремно витрачати воду.
  • Заборонено ходити до лісу.

У кого сьогодні День ангела: Костянтин, Максим, Федір, Абрам, Аркадій та Олена.

Нагадаємо, раніше з'явився церковний календар на березень 2024.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.

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