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Праздник 5 марта: что категорически нельзя делать, чтобы не было проблем

Вторник 05 марта 2024 06:00
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Праздник 5 марта: что категорически нельзя делать, чтобы не было проблем Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В православном календаре на 5 марта 2024 приходится день памяти священномученика Конона Мандонского, который является покровителем и защитником огородников, посевов и урожая.

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История и традиции этого дня

Священномученик Конон Мандонский (известный также как Конон Городник) родился в деревне Видана, Вифиния. Занимавшись огородничеством, он отличался богобоязненностью, добротой и миролюбием. Конон пострадал за свою христианскую веру во время правления императора Декия. Во время суда он твердо отстаивал свою веру. Мученик был забит гвоздями в ноги и гоним перед колесницей, пока не упал от изнеможения.

В этот день, известный как день священномученика Конона Городника, наши предки начинали подготовку к посеву разных культур. Сначала семена овощей вымачивали в воде, а также занимались копанием грядок.

Важно было работать много, поскольку верили, что именно тогда Конон дарит талант по всем делам.

Главные приметы дня

  • Ясная погода указывает на теплое лето.
  • Снежит - будет большой урожай.
  • Сильный ветер - ждите заморозков.

Что нельзя делать в этот день

В этот день у наших предков существовала традиция воздерживаться от ужина в гостях или от приглашения гостей домой. Верили, что вечер следует провести в кругу семьи, а также запрещалось бездельничать, поскольку это могло привести к тяжелым испытаниям и проблемам.

У кого сегодня именины: Андрей, Кирилл, Константин, Юрий, Марко, Иван, Федор, Ираида, Раиса.

Напомним, ранее появился церковный календарь на март 2024 года.

Кроме того, недавно стало известно, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.

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