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Свято 5 березня: що категорично не можна робити, аби не було проблем

Вівторок 05 березня 2024 06:00
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Свято 5 березня: що категорично не можна робити, аби не було проблем Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У православному календарі на 5 березня 2024 року припадає день пам'яті священномученика Конона Мандонського, який є покровителем і захисником городників, посівів та врожаю.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія та традиції цього дня

Священномученик Конон Мандонський (відомий також як Конон Городник) народився у селі Видана, Віфінія. Займавшись городництвом, він відзначався богобоязливістю, добротою та миролюбністю. Конон постраждав за свою християнську віру під час правління імператора Декія. Під час суду він твердо відстоював свою віру. Мученик був забитий цвяхами в ноги та гнаний перед колісницею, поки не впав від знесилення.

У цей день, відомий як день священномученика Конона Городника, наші предки розпочинали підготовку до висівання різних культур. Спочатку насіння овочів вимочували у воді, а також займалися копанням грядок.

Важливо було працювати багато, оскільки вірили, що саме тоді Конон дарує талант у всіх справах.

Головні прикмети дня

  • Ясна погода вказує на тепле літо.
  • Сніжить - буде великий урожай.
  • Сильний вітер - чекайте на заморозки.

Що не можна робити цього дня

Цього дня у наших пращурів існувала традиція утримуватися від вечері в гостях або від запрошення гостей додому. Вірили, що вечір варто провести в колі родини, а також заборонялося ледарювати, оскільки це могло призвести до важких випробувань та проблем.

У кого сьогодні іменини: Андрій, Кирило, Констянтин, Юрій, Марко, Іван, Федір, Іраїда, Раїса.

Нагадаємо, раніше з'явився церковний календар на березень 2024.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.

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