Праздник 4 августа: что нельзя делать в Андреев день, приметы

Завтра, 4 августа, праздник - православные украинцы чтят память Андрея, архиепископа Критского по новому церковному календарю. В народе этот день называют Андрей Налива.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Андрей Критский родился в Дамаске в семье благочестивых христиан. Существует легенда, что до семи лет он не мог говорить, но заговорил после причастия Святых Христовых Таин. В молодости святой внимательно изучал Священное Писание и богословские науки, а в четырнадцать лет принял постриг в обители преподобного Саввы освященного в Египте.

Святой Андрей вел суровую и целомудренную жизнь. В 680 году он был представителем святого города на IV Вселенском Соборе, а позже стал архидьяконом храма Святой Софии в Константинополе. Во время правления императора Юстиниана II Андрей был возведен в сан архиепископа города Гортина на острове Крит.

Святой Андрей создал новую литургическую форму - канон, состоящий из объединенного пения. Его канон называется Великим, поскольку он является самым большим среди всех богослужебных канонов. Наиболее известный - "Великий покаянный канон", содержащий 250 тропарей и читаемый во время Великого поста.

Архиепископ Андрей также написал канон на Рождество Христово, стихиры на Сретение Господне и другие песнопения. Он умер в 726 году, а его мощи были перенесены в Константинополь.

Святой Андрей Критский и Святая Мария Египетская (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра, 4 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться или ругаться

Сплетничать и наговаривать

Делать дорогие покупки

Просить и давать деньги взаймы

Отказывать нуждающимся в помощи.

Завтра благоприятный день для работы по дому и в огороде. В то же время лень этого дня может принести горе и несчастье.

Народные приметы и традиции этого дня

Слышен громкий гром - надвигается ненастье, возможно град

Начали желтеть листья на деревьях - осень придет рано

Радуга в небе - надвигается сильный дождь

Много ягод и грибов в лесу - к суровой, затяжной зиме

Активно летают осы - зима будет холодной.

В народе праздновали Андреев день или Андрей Налива. Этот день получил свое название из-за того, что именно к этому времени овсяные колосья начинают наливаться.

Дождь, часто сопровождающий праздник, считался хорошим признаком. Верили, что он обещает не только богатый урожай в этом году, но и дарит благополучие в следующем.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Алексей, Константин, Кузьма, Михаил, Семен, Ирина, Дарья.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: