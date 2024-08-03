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Праздник 4 августа: что нельзя делать в Андреев день, приметы

Суббота 03 августа 2024 22:40
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Праздник 4 августа: что нельзя делать в Андреев день, приметы Церковный праздник 4 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Завтра, 4 августа, праздник - православные украинцы чтят память Андрея, архиепископа Критского по новому церковному календарю. В народе этот день называют Андрей Налива.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Андрей Критский родился в Дамаске в семье благочестивых христиан. Существует легенда, что до семи лет он не мог говорить, но заговорил после причастия Святых Христовых Таин. В молодости святой внимательно изучал Священное Писание и богословские науки, а в четырнадцать лет принял постриг в обители преподобного Саввы освященного в Египте.

Святой Андрей вел суровую и целомудренную жизнь. В 680 году он был представителем святого города на IV Вселенском Соборе, а позже стал архидьяконом храма Святой Софии в Константинополе. Во время правления императора Юстиниана II Андрей был возведен в сан архиепископа города Гортина на острове Крит.

Святой Андрей создал новую литургическую форму - канон, состоящий из объединенного пения. Его канон называется Великим, поскольку он является самым большим среди всех богослужебных канонов. Наиболее известный - "Великий покаянный канон", содержащий 250 тропарей и читаемый во время Великого поста.

Архиепископ Андрей также написал канон на Рождество Христово, стихиры на Сретение Господне и другие песнопения. Он умер в 726 году, а его мощи были перенесены в Константинополь.

Праздник 4 августа: что нельзя делать в Андреев день, приметы

Святой Андрей Критский и Святая Мария Египетская (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра, 4 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться или ругаться
  • Сплетничать и наговаривать
  • Делать дорогие покупки
  • Просить и давать деньги взаймы
  • Отказывать нуждающимся в помощи.

Завтра благоприятный день для работы по дому и в огороде. В то же время лень этого дня может принести горе и несчастье.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Слышен громкий гром - надвигается ненастье, возможно град
  • Начали желтеть листья на деревьях - осень придет рано
  • Радуга в небе - надвигается сильный дождь
  • Много ягод и грибов в лесу - к суровой, затяжной зиме
  • Активно летают осы - зима будет холодной.

В народе праздновали Андреев день или Андрей Налива. Этот день получил свое название из-за того, что именно к этому времени овсяные колосья начинают наливаться.

Дождь, часто сопровождающий праздник, считался хорошим признаком. Верили, что он обещает не только богатый урожай в этом году, но и дарит благополучие в следующем.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Алексей, Константин, Кузьма, Михаил, Семен, Ирина, Дарья.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины
  • День железнодорожника
  • День судебного эксперта
  • День Национальной полиции Украины
  • Международный день дымчатого леопарда
  • Международный день прощения
  • День рождения шампанского
  • День экстрасенсорики
  • День качания на качелях.

Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.

Также читайте как молиться за упокой любимой кошки или собаки и не грех ли это.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.

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