Свято 4 серпня: що не можна робити в Андріїв день, прикмети

Завтра, 4 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять Андрія, архієпископа Критського за новим церковним календарем. У народі цей день називають Андрій Налива

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Андрій Критський народився в Дамаску в родині благочестивих християн. Існує легенда, що до семирічного віку він не міг говорити, але заговорив після причастя Святих Христових Таїн. У молодості святий уважно вивчав Святе Письмо і богословські науки, а в чотирнадцять років прийняв постриг в обителі преподобного Сави Освяченого в Єгипті.

Святий Андрій вів суворе і цнотливе життя. У 680 році він був представником святого міста на IV Вселенському Соборі, а пізніше став архідияконом храму Святої Софії в Константинополі. Під час правління імператора Юстиніана II Андрій був зведений у сан архієпископа міста Гортина на острові Крит.

Святий Андрій створив нову літургічну форму - канон, який складається з об'єднаних співів. Його канон називається Великим, оскільки він є найбільшим серед усіх богослужбових канонів. Найбільш відомий - "Великий покаянний канон", який містить 250 тропарів і читається під час Великого посту.

Архієпископ Андрій також написав канон на Різдво Христове, стихирі на Стрітення Господнє та інші піснеспіви. Він помер у 726 році, а його мощі були перенесені до Константинополя.

Святий Андрій Критський та Свята Марія Єгипетська (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра, 4 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися чи лаятися

Пліткувати та наговорювати

Робити дорогі покупки

Просити і давати гроші у борг

Відмовляти нужденним у допомозі.

Завтра сприятливий день для роботи по дому і на городі. Натомість лінощі цього дня можуть принести горе і нещастя.

Народні прикмети і традиції цього дня

Чутно гучний грім - насувається негода, можливо град

Почало жовтіти листя на деревах - осінь прийде рано

Веселка у небі - насувається сильний дощ

Багато ягід і грибів у лісі - до суворої, затяжної зими

Активно літають оси - зима буде холодною.

В народі святкували Андріїв день або Андрій Налива. Цей день отримав свою назву через те, що саме до цього часу вівсяне колосся починають наливатися.

Дощ, який часто супроводжує свято, вважався доброю ознакою. Вірили, що він дня обіцяє не тільки багатий урожай в цьому році, а й дарує благополуччя в наступному.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Олексій, Костянтин, Кузьма, Михайло, Семен, Ірина, Дарина.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: