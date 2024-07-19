Как молиться за упокой любимой кошки или собаки и не грех ли это

Терять любимую кошку или собаку может быть очень болезненно. Поэтому многие люди задумываются над вопросом, можно ли молиться за упокой их душ.

Есть ли у животных душа

Церковь учит, что человек состоит из духа, души и тела, тогда как у животных есть только тело и душа, а у растений - только тело. Животные не имеют органа, позволяющего им иметь высшую форму бытия - общение с Богом.

Растения являются живой материей, а животные - живой материей с определенной психической конституцией и инстинктами. Поэтому они не могут пользоваться вещами, которые доступны человеку, включая общение с Богом. И, конечно, никто не ожидает, что кишка сможет писать стихи или петь по нотам.

Можно ли молиться за животных

В Книге пророка Иоила говорится, что даже животные на поле обращаются к Богу. Итак, если Бог слышит их молитвы, значит, они Ему не безразличны. Это подтверждается многими цитатами из Священного Писания, которые свидетельствуют о Божьем попечении о всех тварях, а не только о человеке, который является образом и подобием Божьим.

Часто домашние животные - это наши помощники: они охраняют нас и наше имущество, облегчают наш быт, дают нам пищу. Поэтому вполне естественно просить Бога об их здоровье в случае болезни. Однако мы не проводим особых молитв за них в храме во время богослужения и не молимся об их упокоении.

В Православной Церкви главная молитва за людей за здоровье или упокоение православных христиан совершается во время Проскомидии, когда священник вынимает из просфор записки с именами. В конце Литургии эти записки погружаются в Кровь Христа, и священник просит Бога "омыть грехи тех, кто здесь поминался".

Таким образом, главная цель молитвы - это обращение к Богу с просьбой простить грехи человека, ибо грех является главным препятствием, отделяющим нас от Творца. Животные никогда не отворачивались от Бога, но, по словам апостола Павла, стали жертвой грехопадения человека, в результате которого "подчинились суете и тлению".

Молитвы за животных

В некоторых церковных книгах есть молитвы для благословения пчел и скота, но их значение иное, чем обычно думают. Мы молимся не о животных, а об их хозяевах, прося Бога помочь людям, для которых животные являются помощниками.

Только существа с духом могут молиться, поэтому молитвы за животных ограничены земными потребностями и не включают просьбу об их спасении. Это потому, что природа животных другая, а не потому, что церковь не любит их. Мы же не молимся о сломанных вещах, даже если они нам очень дороги.

Если в Священном Писании говорится о бессмертии человека, то о вечной жизни животных не сказано ни слова. Поэтому молитва за животных, какими бы близкими они ни были и как бы мы их ни любили, в Церкви не практикуется, но так же и не является грехом.