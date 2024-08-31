Праздник 31 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 31 августа, праздник - православные украинцы празднуют Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Пояс Пресвятой Богородицы - единственная реликвия, оставленная после жизни сохранившейся до нашего времени Девы Марии. По преданию, Богородица собственноручно вытаскивала его из верблюжьей шерсти и передала апостолу Фоме. Первоначально пояс долгое время оставался в Иерусалиме у благочестивых христиан.
В правление императора Льва Мудрого, пояс сыграл важную роль в исцелении его жены, императрицы Зои. Она вышила его золотой нитью в знак благодарности, и с тех пор пояс остался таким до сих пор.
Праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы был основан в XII веке. Сегодня эта святыня поделена на несколько частей и хранится в разных уголках мира. И даже сейчас, за молитвами к Богородице, люди получают исцеление этой святыни.
Непорочная, Питер Пауль Рубенс (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
В этот день люди обращаются к Богородице с молитвами об исцелении души и тела, женщины просят о беременности и благополучии в семье. Также принято благодарить в молитвах за все, что имеете.
Издавна 31 августа было принято наводить порядок в доме. По народным обычаям в этот день нужно идти в лес, чтобы собирать клюкву для выпечки и заготовки компотов на зиму.
Издавна украинцы верили, что сегодня ягоды приобретают особые лечебные свойства. Кроме того, люди старались избегать громкого смеха в этот день, ведь считали, что это может привлечь внимание злых духов.
Сегодня именины празднуют: Дмитрий, Иван, Александр, Владимир, Геннадий, Михаил.
За гороскопом люди, родившиеся сегодня -Девы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Википедия.