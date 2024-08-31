Праздник 31 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Пояс Пресвятой Богородицы - единственная реликвия, оставленная после жизни сохранившейся до нашего времени Девы Марии. По преданию, Богородица собственноручно вытаскивала его из верблюжьей шерсти и передала апостолу Фоме. Первоначально пояс долгое время оставался в Иерусалиме у благочестивых христиан.

В правление императора Льва Мудрого, пояс сыграл важную роль в исцелении его жены, императрицы Зои. Она вышила его золотой нитью в знак благодарности, и с тех пор пояс остался таким до сих пор.

Праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы был основан в XII веке. Сегодня эта святыня поделена на несколько частей и хранится в разных уголках мира. И даже сейчас, за молитвами к Богородице, люди получают исцеление этой святыни.

Непорочная, Питер Пауль Рубенс (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 31 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Сплетничать или злословить

Употреблять алкогольные напитки

Ссориться и оскорблять родных

Просить или давать деньги взаймы

Отправляйтесь в путешествие.

В этот день люди обращаются к Богородице с молитвами об исцелении души и тела, женщины просят о беременности и благополучии в семье. Также принято благодарить в молитвах за все, что имеете.

Издавна 31 августа было принято наводить порядок в доме. По народным обычаям в этот день нужно идти в лес, чтобы собирать клюкву для выпечки и заготовки компотов на зиму.

Народные приметы и традиции этого дня

Утром стелется густой туман - днем не будет ветра

На рассвете ярко-красное небо - надвигается дождь.

Птицы летят высоко в небе - ждите морозную зиму

Если наоборот, близко к земле - зимой будет тепло.

Издавна украинцы верили, что сегодня ягоды приобретают особые лечебные свойства. Кроме того, люди старались избегать громкого смеха в этот день, ведь считали, что это может привлечь внимание злых духов.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Дмитрий, Иван, Александр, Владимир, Геннадий, Михаил.

За гороскопом люди, родившиеся сегодня -Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: