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Праздник 31 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Церковный праздник 31 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 31 августа, праздник - православные украинцы празднуют Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Пояс Пресвятой Богородицы - единственная реликвия, оставленная после жизни сохранившейся до нашего времени Девы Марии. По преданию, Богородица собственноручно вытаскивала его из верблюжьей шерсти и передала апостолу Фоме. Первоначально пояс долгое время оставался в Иерусалиме у благочестивых христиан.

В правление императора Льва Мудрого, пояс сыграл важную роль в исцелении его жены, императрицы Зои. Она вышила его золотой нитью в знак благодарности, и с тех пор пояс остался таким до сих пор.

Праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы был основан в XII веке. Сегодня эта святыня поделена на несколько частей и хранится в разных уголках мира. И даже сейчас, за молитвами к Богородице, люди получают исцеление этой святыни.

Непорочная, Питер Пауль Рубенс (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 31 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Сплетничать или злословить
  • Употреблять алкогольные напитки
  • Ссориться и оскорблять родных
  • Просить или давать деньги взаймы
  • Отправляйтесь в путешествие.

В этот день люди обращаются к Богородице с молитвами об исцелении души и тела, женщины просят о беременности и благополучии в семье. Также принято благодарить в молитвах за все, что имеете.

Издавна 31 августа было принято наводить порядок в доме. По народным обычаям в этот день нужно идти в лес, чтобы собирать клюкву для выпечки и  заготовки компотов на зиму.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Утром стелется густой туман - днем не будет ветра
  • На рассвете ярко-красное небо - надвигается дождь.
  • Птицы летят высоко в небе - ждите морозную зиму
  • Если наоборот, близко к земле - зимой будет тепло.

Издавна украинцы верили, что сегодня ягоды приобретают особые лечебные свойства. Кроме того, люди старались избегать громкого смеха в этот день, ведь считали, что это может привлечь внимание злых духов.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Дмитрий, Иван, Александр, Владимир, Геннадий, Михаил.

За гороскопом люди, родившиеся сегодня -Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День авиации Украина
  • Международная ночь летучих мышей
  • День борьбы с провалами в памяти
  • День дальнобойщика.

Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.

Также читайте как молиться за упокой любимой кошки или собаки и не грех ли это.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Википедия.

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