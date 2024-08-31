Свято 31 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Сьогодні, 31 серпня, свято - православні українці святкують Покладання Пояса Пресвятій Богородиці за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Пояс Пресвятої Богородиці - єдина реліквія, залишена після життя Діви Марії, що збереглася до нашого часу. За переказами, Богородиця власноруч виткала його з верблюжої вовни та передала апостолу Хомі. Спочатку пояс довгий час залишався в Єрусалимі у благочестивих християн.
За правління імператора Лева Мудрого, пояс зіграв важливу роль у зціленні його дружини, імператриці Зої. Вона вишила його золотою ниткою на знак подяки, і з того часу пояс залишився таким до сьогодні.
Свято Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці було засновано в XII столітті. Сьогодні ця святиня поділена на кілька частин і зберігається у різних куточках світу. І навіть зараз, за молитвами до Богородиці, люди отримують зцілення від цієї святині.
Непорочна, Пітер Пауль Рубенс (зображення: Вікіпедія)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Цього дня люди звертаються до Богородиці з молитвами про зцілення душі й тіла, жінки просять про вагітність та добробут у родині. Також заведено дякувати у молитвах за все, що маєте.
Здавна 31 серпня було заведено наводити лад у домі. За народними звичаями, у цей день потрібно йти до лісу, щоб збирати журавлину для випічки та заготівлі компотів на зиму.
Здавна українці вірили, що сьогодні ягоди набувають особливих лікувальних властивостей. Окрім цього, люди старалися уникати гучного сміху в цей день, адже вважали, що це може привернути увагу злих духів.
Сьогодні іменини святкують: Дмитро, Іван, Олександр, Володимир, Геннадій, Михайло.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували коли будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці 2024 і що треба встигнути зробити до свята.
Також читайте як молитися за упокій коханої кішки або собаки і чи не гріх це.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.