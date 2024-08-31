Свято 31 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Пояс Пресвятої Богородиці - єдина реліквія, залишена після життя Діви Марії, що збереглася до нашого часу. За переказами, Богородиця власноруч виткала його з верблюжої вовни та передала апостолу Хомі. Спочатку пояс довгий час залишався в Єрусалимі у благочестивих християн.

За правління імператора Лева Мудрого, пояс зіграв важливу роль у зціленні його дружини, імператриці Зої. Вона вишила його золотою ниткою на знак подяки, і з того часу пояс залишився таким до сьогодні.

Свято Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці було засновано в XII столітті. Сьогодні ця святиня поділена на кілька частин і зберігається у різних куточках світу. І навіть зараз, за молитвами до Богородиці, люди отримують зцілення від цієї святині.

Непорочна, Пітер Пауль Рубенс (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 31 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Пліткувати чи лихословити

Вживати алкогольні напої

Сваритися й ображати рідних

Просити чи давати гроші у борг

Відправлятись у подорож.

Цього дня люди звертаються до Богородиці з молитвами про зцілення душі й тіла, жінки просять про вагітність та добробут у родині. Також заведено дякувати у молитвах за все, що маєте.

Здавна 31 серпня було заведено наводити лад у домі. За народними звичаями, у цей день потрібно йти до лісу, щоб збирати журавлину для випічки та заготівлі компотів на зиму.

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку стелиться густий туман - вдень не буде вітру

На світанку яскраво-червоне небо - насувається дощ

Птахи летять високо у небі - чекайте морозну зиму

Якщо навпаки, близько до землі - взимку буде тепло.

Здавна українці вірили, що сьогодні ягоди набувають особливих лікувальних властивостей. Окрім цього, люди старалися уникати гучного сміху в цей день, адже вважали, що це може привернути увагу злих духів.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Дмитро, Іван, Олександр, Володимир, Геннадій, Михайло.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: