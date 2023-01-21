Сильные морозы или аномальное потепление? Синоптики обновили прогноз на февраль 2023

Погода в феврале, по предварительным прогнозам, не будет с аномальными потеплениями или сильными морозами. Последний месяц зимы обещает быть "мягким", как и декабрь, но временные короткие похолодания и непродолжительные снегопады вполне вероятны.

Что будет с погодой в феврале – читайте ниже в материале Styler.

Прогноз синоптических ресурсов

Gismeteo прогнозирует (средние данные для Киева), что февраль не будет таким уж "лютым". В основном температура будет колебаться на нуле с небольшими перекосами в сторону минуса или плюса.

Впрочем, в первой половине месяца вероятно снижение до -4...-7 днем. Дальше и до конца зимы сильные морозы маловероятны.

Осадки предполагаются частые, но умеренные – преимущественно это дождь с мокрым снегом.

Погода в Киеве в феврале 2023 (скриншот: gismeteo.ua)

Похожий прогноз на февраль дает и ресурс Accuweather. То есть без сильных морозов и аномальных потеплений. Но сильные снегопады могут нагрянуть в первую половину месяца.

Прогноз для Киева на февраль (скриншот: accuweather.com)

Что говорят народные синоптики

По данным книги Леонида Горбаня "Погода до 2030 года", февраль станет переменчивым.

Сильные морозы предполагаются 3-4 февраля, а также с 21 февраля и до конца месяца. В другие периоды ожидается оттепель или умеренные морозы.

По прогнозу другого народного синоптика Стаса Щедрина, в конце января и начале февраля погода в Украине будет морозной, а вот вторая половина последнего месяца зимы ожидается теплой.

"До 5-7 февраля ожидаем прохладный характер погоды. По всей стране температура воздуха днем упадет до -4... -6 градусов и до -7... -9 градусов мороза ночью, а местами даже до -14 градусов. В то же время существенные осадки маловероятны, только на на западе Украины будут периодически пролетать снегопады", - отметил синоптик.

Во второй декаде февраля (11-20 числа), будет больше осадков (преимущественно дождь и мокрый снег), но температура будет в основном плюсовой.

Последняя декада месяца (21-28 февраля) будет похожа на начало марта, по всей стране будет преобладать относительно теплая погода. Температура будет достигать от -2 до +7 градусов ночью и до -2... +14 градусов днем в зависимости от региона.

Метеорологи предполагают мягкий февраль

Вера Балабух, завотделением прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС и НАН Украины, считает, что февраль будет не очень холодным и будет похож на декабрь 2022. А самым холодным месяцем зимы останется январь.

"В феврале будет не очень холодно: средняя в месяц температура воздуха будет колебаться от +2 на юге до -2 – на северо-востоке.