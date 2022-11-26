Рождественский пост с 28 ноября: что строго запрещено и кому нельзя его соблюдать

Для украинцев, которые планируют праздновать Рождество по юлианскому календарю, 7 января, стоит помнить о Рождественском посте, или Пилиповке. Она начинается с 28 ноября и продлится до самого Сочельника, то есть 6 января.

Что можно и нельзя делать, кому не стоит соблюдать ограничения – далее в материале Styler.

Когда Рождественский пост в Украине 2022

Рождество Христово в Украине с 2017 года официально отмечают дважды: 25 декабря - по григорианскому и новоюлианскому календарю и 7 января - по юлианскому календарю.

А с 2022 года Православная церковь Украины также будет проводить праздничную службу 25-декабря.

Поститься нужно начинать за 40 дней до праздника. То есть с 15 ноября по 24 декабря по григорианскому и новоюлианскому календарю, с 28 ноября по 6 января по юлианскому календарю.

Что можно и нельзя делать на Пилиповку

В народе пост принято называть Пилиповкой, ведь его начало по юлианскому календарю – после дня в честь святого апостола Филиппа, то есть 27 ноября.

На Филиппа еще есть мясо и молочные продукты, а уже после него на это накладывается табу.

Как правильно поститься в Рождественский пост

Переходя на постное меню, следует помнить, что кроме каш и хлеба в рационе обязательно присутствуют жиры: оливковое, льняное, тыквенное масла, семена льна, кунжута.

Также хорошо включить в свой рацион белки растительного происхождения: это могут быть грибы, авокадо, бобовые. В некоторые праздничные дни можно есть рыбу.

Фото: В некоторые дни можно есть рыбу (pixabay)

Помните, что любое изменение типа питания – это стресс для организма и нужно все делать постепенно.

Кому не стоит соблюдать пост

Не стоит соблюдать пост больным онкозаболеванием, диабетом, людям с желудочными проблемами, детям до 7 лет, беременным, кормящим и тем, кто находится на реабилитации после болезней.

Питание в пост по дням в Рождественский пост

28-29 ноября – любые виды рыбы, каша без масла;

30 ноября – продукты растительного происхождения;

1-2 декабря – овощи с грибами, каша с добавлением масла;

3-4 декабря – рыба, крупа с маслом;

5 декабря – фрукты с овощами, крупа;

6 декабря – рыба, орехи, овощи, каши;

7 декабря – растительная пища;

8-9 декабря – растительная пища с маслом;

10-11 декабря – рыбные блюда, овощи;

12 декабря – овощные супы, фрукты;

13 декабря – рыбные блюда с овощами;

14 декабря – супы с крупой и овощами;

15 декабря – растительная пища с добавлением масла;

16 декабря – фрукты, тушеные овощи;

17-18 декабря – рыбные блюда с гарниром из овощей;

19-20 декабря – любая рыба, фрукты, крупы с маслом;

21 декабря – растительная пища;

22 декабря – грибы, овощные рагу, каша с маслом;

23 декабря – овощи без масла, супы;

24-25 декабря – горячая растительная пища с растительным маслом, рыба;

26-29 декабря – любые каши с добавлением масла;

30 декабря – растительная пища;

31 декабря – фрукты, овощи, орехи, ягоды;

1 января – постная каша без масла;

2 января – только сухофрукты, орехи;

3 января – сырые и печеные фрукты с овощами;

4 января – только сухофрукты, орехи;

5 января – супы на овощном бульоне, овощи на пару;

6 января – только сухофрукты, орехи.

Пост делится на три этапа:

Первый (с 28 ноября по 19 декабря) – по понедельникам можно употреблять продукты растительного происхождения, а по вторникам, четвергам и субботам разрешено добавлять рыбу и масло. Среда, пятница – сухоедение.

Второй (с 20 декабря по 1 января) – по понедельникам можно есть растительную пищу без масла, по вторникам и четвергам – растительную пищу с маслом, по средам и пятницам – сухоядение, а по субботам и воскресеньям можно горячую пищу с маслом и рыбу.

Третий (со 2 по 6 января) – самый строгий. В понедельник, среду и пятницу – сухоядение. Во вторник и четверг разрешена горячая еда без растительного масла, а в субботу и воскресенье – горячая еда с растительным маслом.