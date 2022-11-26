Рождественский пост с 28 ноября: что строго запрещено и кому нельзя его соблюдать
Для украинцев, которые планируют праздновать Рождество по юлианскому календарю, 7 января, стоит помнить о Рождественском посте, или Пилиповке. Она начинается с 28 ноября и продлится до самого Сочельника, то есть 6 января.
Что можно и нельзя делать, кому не стоит соблюдать ограничения – далее в материале Styler.
Когда Рождественский пост в Украине 2022
Рождество Христово в Украине с 2017 года официально отмечают дважды: 25 декабря - по григорианскому и новоюлианскому календарю и 7 января - по юлианскому календарю.
А с 2022 года Православная церковь Украины также будет проводить праздничную службу 25-декабря.
Поститься нужно начинать за 40 дней до праздника. То есть с 15 ноября по 24 декабря по григорианскому и новоюлианскому календарю, с 28 ноября по 6 января по юлианскому календарю.
Что можно и нельзя делать на Пилиповку
В народе пост принято называть Пилиповкой, ведь его начало по юлианскому календарю – после дня в честь святого апостола Филиппа, то есть 27 ноября.
На Филиппа еще есть мясо и молочные продукты, а уже после него на это накладывается табу.
Как правильно поститься в Рождественский пост
Переходя на постное меню, следует помнить, что кроме каш и хлеба в рационе обязательно присутствуют жиры: оливковое, льняное, тыквенное масла, семена льна, кунжута.
Также хорошо включить в свой рацион белки растительного происхождения: это могут быть грибы, авокадо, бобовые. В некоторые праздничные дни можно есть рыбу.
Фото: В некоторые дни можно есть рыбу (pixabay)
Помните, что любое изменение типа питания – это стресс для организма и нужно все делать постепенно.
Кому не стоит соблюдать пост
Не стоит соблюдать пост больным онкозаболеванием, диабетом, людям с желудочными проблемами, детям до 7 лет, беременным, кормящим и тем, кто находится на реабилитации после болезней.
Питание в пост по дням в Рождественский пост
- 28-29 ноября – любые виды рыбы, каша без масла;
- 30 ноября – продукты растительного происхождения;
- 1-2 декабря – овощи с грибами, каша с добавлением масла;
- 3-4 декабря – рыба, крупа с маслом;
- 5 декабря – фрукты с овощами, крупа;
- 6 декабря – рыба, орехи, овощи, каши;
- 7 декабря – растительная пища;
- 8-9 декабря – растительная пища с маслом;
- 10-11 декабря – рыбные блюда, овощи;
- 12 декабря – овощные супы, фрукты;
- 13 декабря – рыбные блюда с овощами;
- 14 декабря – супы с крупой и овощами;
- 15 декабря – растительная пища с добавлением масла;
- 16 декабря – фрукты, тушеные овощи;
- 17-18 декабря – рыбные блюда с гарниром из овощей;
- 19-20 декабря – любая рыба, фрукты, крупы с маслом;
- 21 декабря – растительная пища;
- 22 декабря – грибы, овощные рагу, каша с маслом;
- 23 декабря – овощи без масла, супы;
- 24-25 декабря – горячая растительная пища с растительным маслом, рыба;
- 26-29 декабря – любые каши с добавлением масла;
- 30 декабря – растительная пища;
- 31 декабря – фрукты, овощи, орехи, ягоды;
- 1 января – постная каша без масла;
- 2 января – только сухофрукты, орехи;
- 3 января – сырые и печеные фрукты с овощами;
- 4 января – только сухофрукты, орехи;
- 5 января – супы на овощном бульоне, овощи на пару;
- 6 января – только сухофрукты, орехи.
Пост делится на три этапа:
Первый (с 28 ноября по 19 декабря) – по понедельникам можно употреблять продукты растительного происхождения, а по вторникам, четвергам и субботам разрешено добавлять рыбу и масло. Среда, пятница – сухоедение.
Второй (с 20 декабря по 1 января) – по понедельникам можно есть растительную пищу без масла, по вторникам и четвергам – растительную пищу с маслом, по средам и пятницам – сухоядение, а по субботам и воскресеньям можно горячую пищу с маслом и рыбу.
Третий (со 2 по 6 января) – самый строгий. В понедельник, среду и пятницу – сухоядение. Во вторник и четверг разрешена горячая еда без растительного масла, а в субботу и воскресенье – горячая еда с растительным маслом.
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