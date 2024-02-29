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Праздник 29 февраля: почему наши предки считали день опасным, у кого День ангела

Какой сегодня праздник (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

29 февраля по церковному календарю верующие отмечают день памяти святого преподобного Кассиана.

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История и традиции дня

Святой родился в Римской империи и жил в IV-V веке. В возрасте двадцати лет он решил отправиться в Палестину, где поступил в монастырь. Затем в течение десяти лет путешествовал по Египту, изучая традиции монашества. В 400 году он добрался до Константинополя и получил там назначение диаконом от Ивана Златоуста.

По поверьям Касиян властвует над ветрами, которых он держит в 12 оковах за 12 замками. Поэтому часто в этот день бывала ветреная погода. Предки верили, что это так Касиян развлекается.

Наши предки считали день Касияна особо опасным и верили, что какие-либо планы, задуманные в этот день, не осуществятся. Потому часто работы прекращали еще до начала вечера.

Главные приметы дня

  • смотрели, какой сегодня день: снег или туман – год будет урожайным;
  • если деревья в лесу шуршат – до оттепели;
  • трещит лес – ждите мороз.

Что нельзя делать 29 февраля

  • Нельзя конфликтовать с родными, ругаться.
  • Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
  • Запрещено врать людям — обман быстро раскроется.

Кто празднует День ангела: Порфирий, Илия.

Напомним, ранее появился церковный календарь на март 2024 года .

Кроме того, недавно стало известно, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха .

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