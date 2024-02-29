Праздник 29 февраля: почему наши предки считали день опасным, у кого День ангела

29 февраля по церковному календарю верующие отмечают день памяти святого преподобного Кассиана.
О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Святой родился в Римской империи и жил в IV-V веке. В возрасте двадцати лет он решил отправиться в Палестину, где поступил в монастырь. Затем в течение десяти лет путешествовал по Египту, изучая традиции монашества. В 400 году он добрался до Константинополя и получил там назначение диаконом от Ивана Златоуста.
По поверьям Касиян властвует над ветрами, которых он держит в 12 оковах за 12 замками. Поэтому часто в этот день бывала ветреная погода. Предки верили, что это так Касиян развлекается.
Наши предки считали день Касияна особо опасным и верили, что какие-либо планы, задуманные в этот день, не осуществятся. Потому часто работы прекращали еще до начала вечера.
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