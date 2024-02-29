Свято 29 лютого: чому наші предки вважали день небезпечним, у кого День ангела

Історія та традиції дня

Святий народився в Римській імперії і жив у IV-V столітті. У віці двадцяти років він вирішив вирушити в Палестину, де вступив у монастир. Потім протягом десяти років подорожував Єгиптом, вивчаючи традиції монашества. У 400 році він дістався до Константинополя і отримав там призначення дияконом від Івана Златоуста.

За повір'ями Касіян владарює над вітрами, яких він тримає у 12 кайданах за 12 замками. Тому часто цього дня бувала вітряна погода. Пращури вірили, що це так Касіян розважається.

Наші предки вважали день Касіяна особливо небезпечним і вірили, що будь-які плани, задумані в цей день, не здійсняться. Тому часто роботи припиняли ще до початку вечора.

Головні прикмети дня

дивилися, який сьогодні день: сніг чи туман - рік буде врожайним;

якщо дерева в лісі шарудять - до відлиги;

тріщить ліс - чекайте на мороз.

Що не можна робити 29 лютого

Не можна конфліктувати з рідними, лаятися.

Не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Заборонено брехати людям — ошуканство швидко розкриється.

Хто святкує День ангела: Порфирій, Ілля.