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Свято 29 лютого: чому наші предки вважали день небезпечним, у кого День ангела

Яке сьогодні свято (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

29 лютого за церковним календарем віряни відзначають день пам'яті святого преподобного Кассіяна.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія та традиції дня

Святий народився в Римській імперії і жив у IV-V столітті. У віці двадцяти років він вирішив вирушити в Палестину, де вступив у монастир. Потім протягом десяти років подорожував Єгиптом, вивчаючи традиції монашества. У 400 році він дістався до Константинополя і отримав там призначення дияконом від Івана Златоуста.

За повір'ями Касіян владарює над вітрами, яких він тримає у 12 кайданах за 12 замками. Тому часто цього дня бувала вітряна погода. Пращури вірили, що це так Касіян розважається. 

Наші предки вважали день Касіяна особливо небезпечним і вірили, що будь-які плани, задумані в цей день, не здійсняться. Тому часто роботи припиняли ще до початку вечора.

Головні прикмети дня

  • дивилися, який сьогодні день: сніг чи туман - рік буде врожайним;
  • якщо дерева в лісі шарудять - до відлиги;
  • тріщить ліс - чекайте на мороз.

Що не можна робити 29 лютого

  • Не можна конфліктувати з рідними, лаятися.
  • Не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.
  • Заборонено брехати людям — ошуканство швидко розкриється.

Хто святкує День ангела: Порфирій, Ілля. 

Нагадаємо, раніше з'явився церковний календар на березень 2024.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.

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