Праздник 26 октября: что нужно сделать сегодня, чтобы привлечь счастье

26 октября 2022 года по религиозному календарю чтят память мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилла, его сестры Агафоники и мученика Агафодора. В народе праздник имеет названия день Карпа, Агафонов день, Злата-онучница, и, конечно же, к нему приурочены особые традиции.

Что можно и нельзя делать в этот день, у кого именины – читайте ниже в материале Styler.

Обычаи сегодня, что нужно сделать

Когда-то наши предки устраивали банный день и ходили париться в баню, чтобы укрепить иммунитет перед суровой зимой и защититься от болезней. В народе верили, что соблюдая эту традицию, можно привлечь счастье.

Для этого ритуала использовали травяные отвары, эфирные масла или еловые ветки, чтобы наполнить помещение целебным ароматом.

При этом нельзя заходить в баню одному, ночью или после того, как сядет солнце. Считалось, что живущие там духи могут навредить.

Также нельзя заходить париться с крестом на шее. Его нужно снять, трижды прочитав молитву "Отче Наш".

В этот день хозяева дома приводили в порядок баню, чинили и убирали.

Считается, что 26 октября легко заболеть. В этот день нужно тепло одеваться, беречь ноги и шею.

Приметы на Карпа:

Петух вечером неожиданно начал кукарекать – к смене погоды.

Полнолуние рано утром спели – жди потепления.

Облака с юга быстро по небу бегут – к непогоде.

Солнце сходит из-за облаков – до смены погоды.

Облака красные – к дождю, а если с юга уходят – к порывистому ветру.

Крепкие утренние заморозки предвещают скорый приход зимы.

Если прячут носы кошки, то ждать заморозков.

День ангела празднуют люди со следующими именами: Никита, Альфред, Вениамин, Злата, Трофим.

Что нельзя делать в этот день

Ссориться, злословить и желать зла любому.

Начинать новые дела или планировать поездки, ведь они будут неудачными.

Злоупотреблять алкогольными напитками.

Гадать на картах или выполнять любые мистические обряды.

Рассказывать о своих достижениях, чтобы не потерять что-либо ценное в жизни.

Доверять незнакомцам, потому что можно попасть на обман.

Надевать черное – не к добру.

Молодым девушкам нельзя выходить за водой в одиночку.

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