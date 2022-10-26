Праздник 26 октября: что нужно сделать сегодня, чтобы привлечь счастье
26 октября 2022 года по религиозному календарю чтят память мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилла, его сестры Агафоники и мученика Агафодора. В народе праздник имеет названия день Карпа, Агафонов день, Злата-онучница, и, конечно же, к нему приурочены особые традиции.
Что можно и нельзя делать в этот день, у кого именины – читайте ниже в материале Styler.
Обычаи сегодня, что нужно сделать
Когда-то наши предки устраивали банный день и ходили париться в баню, чтобы укрепить иммунитет перед суровой зимой и защититься от болезней. В народе верили, что соблюдая эту традицию, можно привлечь счастье.
Для этого ритуала использовали травяные отвары, эфирные масла или еловые ветки, чтобы наполнить помещение целебным ароматом.
При этом нельзя заходить в баню одному, ночью или после того, как сядет солнце. Считалось, что живущие там духи могут навредить.
Также нельзя заходить париться с крестом на шее. Его нужно снять, трижды прочитав молитву "Отче Наш".
В этот день хозяева дома приводили в порядок баню, чинили и убирали.
Считается, что 26 октября легко заболеть. В этот день нужно тепло одеваться, беречь ноги и шею.
Приметы на Карпа:
- Петух вечером неожиданно начал кукарекать – к смене погоды.
- Полнолуние рано утром спели – жди потепления.
- Облака с юга быстро по небу бегут – к непогоде.
- Солнце сходит из-за облаков – до смены погоды.
- Облака красные – к дождю, а если с юга уходят – к порывистому ветру.
- Крепкие утренние заморозки предвещают скорый приход зимы.
- Если прячут носы кошки, то ждать заморозков.
День ангела празднуют люди со следующими именами: Никита, Альфред, Вениамин, Злата, Трофим.
Что нельзя делать в этот день
- Ссориться, злословить и желать зла любому.
- Начинать новые дела или планировать поездки, ведь они будут неудачными.
- Злоупотреблять алкогольными напитками.
- Гадать на картах или выполнять любые мистические обряды.
- Рассказывать о своих достижениях, чтобы не потерять что-либо ценное в жизни.
- Доверять незнакомцам, потому что можно попасть на обман.
- Надевать черное – не к добру.
- Молодым девушкам нельзя выходить за водой в одиночку.
Раньше мы писали, когда Пасха, Троица и Вербное воскресенье в 2022 году.
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