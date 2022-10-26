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Свято 26 жовтня: що треба зробити сьогодні, щоб привернути щастя

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Середа 26 жовтня 2022 06:20
Свято 26 жовтня: що треба зробити сьогодні, щоб привернути щастя Фото: Яке свято 26 жовтня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

26 жовтня 2022 року за релігійним календарем вшановують пам'ять мучеників Карпа, єпископа Фіатірійського, диякона Папіла, його сестри Агафоніки та мученика Агафодора. В народі свято має назви день Карпа, Агафонів день, Злата-онучница, і звісно ж до нього приурочені особливі традиції.

Що можна і не можна робити в цей день, у кого іменини - читайте нижче в матеріалі Styler.

Звичаї сьогодні, що треба зробити

Колись наші предки влаштовували банний день та ходили паритися до лазні, щоб зміцнити імунітет перед суровою зимою, та захиститись від хвороб. У народі вірили, що, дотримуючись цієї традиції, можна привернути щастя.

Для цього ритуалу використовували трав’яні відвари, ефірні олії або ялинкові гілки, щоб наповнити приміщення цілющим ароматом.

При цьому не можна заходити в лазню одному, вночі або після того, як сяде сонце. Вважалося, що духи, що там живуть, можуть нашкодити.

Також не можна заходити паритися з хрестом на шиї. Його треба зняти, тричі прочитавши молитву "Отче Наш".

В цей день господарі будинку приводили в порядок лазню, лагодили та прибирали.

Вважається, що 26 жовтня легко захворіти. У цей день потрібно тепло одягатися, берегти ноги і шию.

Прикмети на Карпа:

  • Півень ввечері несподівано почав кукурікати - до зміни погоди.
  • Півні рано вранці заспівали - чекай потепління.
  • Хмари з півдня швидко по небу біжать - до негоди.
  • Сонце сходить з-за хмар - до зміни погоди.
  • Хмари червоні - до дощу, а якщо з півдня йдуть - до поривчастого вітру.
  • Міцні ранкові заморозки віщують скорий прихід зими.
  • Якщо ховають носи коти, то чекати заморозків.

День ангела святкують люди з такими іменами: Микита, Альфред, Веніамін, Злата, Трохим.

Що не можна робити в цей день

  • Сваритися, лихословити та бажати зла будь-кому.
  • Починати нові справи або планувати поїздки, адже вони будуть невдалими.
  • Зловживати алкогольними напоями.
  • Ворожити на картах або виконувати будь-які містичні обряди.
  • Розповідати про свої досягнення, щоб не втратити щось цінне в житті.
  • Довіряти незнайомцям, бо можна попастися на обман.
  • Надягати чорне - не до добра.
  • Молодим дівчатам не можна виходити за водою поодинці.

Раніше ми писали, коли Великдень, Трійця і Вербна неділя у 2022 році.

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