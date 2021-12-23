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Підтримка перенесення святкування Різдва потроху зростає: скільки українців схвалюють ідею

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Україна, Четвер 23 грудня 2021 15:10
Підтримка перенесення святкування Різдва потроху зростає: скільки українців схвалюють ідею Фото: чверть українців підтримують перенесення Різдва на 25 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2021 році чверть українців (26%) підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Разом з тим, 58% респондентів проти такої ідеї, 15% зазначили, що їм байдуже це питання і 1% - не змогли відповісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Підтримка перенесення святкування Різдва потроху зростає: скільки українців схвалюють ідею

Як зазначають соціологи, у динаміці за останні 5 років зменшилася кількість тих, хто проти перенесення дати святкування Різдва (з 69 до 58%) і дещо зросла кількість прихильників (з 15 до 26%).

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході і в Києві: близько 40% підтримують і майже стільки ж не підтримують. Дещо більше підтримують цю ініціативу опитані середнього й старшого віку, а також греко-католики.

Підтримка перенесення святкування Різдва потроху зростає: скільки українців схвалюють ідею

За даними опитування лише 4% святкують Різдво саме 25 грудня, тоді як більшість опитаних (71%) - 7 січня. Водночас, 18% українців святкують Різдво двічі (25 грудня і 7 січня) і їх кількість за рік дещо зросла.

Підтримка перенесення святкування Різдва потроху зростає: скільки українців схвалюють ідею

Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 20-22 грудня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2021 році найулюбленішими новорічними святами українців є Різдво (49%) і Новий рік (37%). День Святого Миколая обрали 6%, Старий Новий рік 4%, жодне з цих новорічних свят не люблять 2% опитаних.

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