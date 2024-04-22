Праздник 22 апреля: что нельзя делать, чтобы не навлечь невзгоды

В понедельник 22 апреля начинается шестая неделя Великого поста, которую называют вербной. В этот день церковь почитает память преподобного Феодора Секиота, апостола от семидесяти Луку и апостолов Нафанаила и Климента.

О главных запретах и народных приметах 22 апреля, а также про то, кто сегодня празднует именины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История и традиции праздника

Апостол от семидесяти Лука, который, как и Климент, был учеником святого Павла - в то время, как Нафанаил был одним из апостолов Христа. Сопровождая святого Павла, Лука вместе с ним распространял христианскую веру.

Родился Лука в Антиохии, Сирия, где и принял христианство - хотя сам происходил из семьи язычников. Апостол считается одним из первых иконописцев, автором Евангелия и "Деяний апостолов", кроме этого, апостол Лука был достаточно известен как врач.

Преподобный Феодор Сикеот, которого также сегодня почитает церковь, был епископом Анастасиополя и прославился своим даром исцеления и предсказания. Феодор родился в благочестивой семье, в деревне под названием Сикеи, в 6 веке.

С детства преподобный отличался любовью к учебе, мудростью и добротой - а также умением успокоить и примирить друзей. В возрасте 10 лет Феодор смертельно заболел, однако упавшие на него с лика Спасителя в церкви капли росы вернули мальчика к жизни.

В отрочестве преподобный пошел в аскеты, получив за свою веру дар исцеления и власть над дикими животными, к тому же мог предсказывать будущее. В 17 лет юноша стал священником, а через некоторое время - Анастасиопольским епископом.

Забота о людях и творение чудес сделали преподобного святым еще при жизни. После его смерти, в молитвах к преподобному Феодору просили об исцелении и крепком здоровье.

Сегодня начинается шестая неделя поста, поэтому соблюдают его запреты - не употребляют продукты животного происхождения. По этому дню предки определяли, можно ли сеять на огороде - если в этот день погода хорошая, то начинали посевные работы

Однако лесов, зарослей и водоемов остерегались - считали, что сегодня нечистая сила собирается и водит хороводы.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя идти в лес одному, потому что нечистая сила может затащить в свои хороводы.

22 апреля не рекомендуют начинать новые дела - их решение будет сложным.

Сегодня не советуют напрягать глаза - в частности, много читать, смотреть телевизор или слишком много работать за компьютером.

Не рекомендовано 22 апреля делать спонтанные покупки - в этот день следует тщательно планировать бюджет.

Народные приметы 22 апреля

Если 22 апреля на небе рано восходит луна - придут морозы рано.

Гроза в день Луки - к щедрому урожаю.

Сегодня кукушка кует долго и громко - в ближайшие дни будет хорошая погода.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины отмечают: Варфоломей, Всеволод, Виталий, Гаврило, Дмитрий, Клим, Платон, Лука, Остап, Теодор, Федор.