Свято 22 квітня: що не можна робити, аби не накликати негаразди

В понеділок 22 квітня починається шостий тиждень Великого посту, який називають вербним. Цього дня церква вшановує пам'ять преподобного Феодора Секіота, апостола від семидесяти Луку і апостолів Нафанаїла і Климента.

Про головні заборони і народні прикмети 22 квітня, а також про те, хто святкує іменини сьогодні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія і традиції свята

Апостол від семидесяти Лука, як і Климент, був учнем святого Павла - в той час, як Нафанаїл був одним з дванадцяти апостолів Христа. Супроводжуючи святого Павла, Лука разом з ним поширював християнську віру.

Народився Лука в Антіохії, Сирія, де й прийняв християнство - хоча сам походив з родини язичників. Апостол вважається одним з перших іконописців, автором Євангелія і "Діянь апостолів", крім цього, апостол Лука був досить відомий як лікар.

Преподобний Феодор Сікеот, якого також сьогодні вшановує церква, був єпископом Анастасіополя і прославився своїм даром зцілення і передбачення. Феодор народився в благочестивій родині, в селі під назвою Сікеї, в 6 столітті.

Змалечку преподобний вирізнявся любов'ю до навчання, мудрістю та добротою - а також вмінням заспокоїти і примирити друзів. У віці 10 років Феодор смертельно захворів, однак краплі роси, які впали на нього з лику Спасителя в церкві, повернули хлопчика до життя.

В підлітковому віці преподобний пішов в аскети, отримавши за свою віру дар зцілення і владу над дикими тваринами, до того ж міг передбачати майбутнє. В 17 років юнак став священником, а за якийсь час - Анастасіопольским єпископом.

Турбота про людей і творіння чудес зробили преподобного святим ще за життя. Після його смерті, в молитвах до преподобного Феодора просили про зцілення і міцне здоров’я.

Сьогодні починається шостий тиждень посту, тож дотримуються його заборон - не вживають продукти тваринного походження. По цьому дню пращури визначали, чи можна сіяти на городі - якщо погода була гарною, починали посівні роботи.

Проте лісів, хащ та водойм остерігалися - вважали, що саме сьогодні нечиста сила збирається й водить хороводи.

Що не можна робити сьогодні

Цього дня не можна йти в ліс одному, бо нечиста сила може затягнути в свої хороводи.

22 квітня не рекомендують починати нові справи - їх вирішення буде складним.

Сьогодні не радять напружувати очі - зокрема, багато читати, дивитися телевізор чи забагато працювати за комп’ютером.

Не рекомендовано 22 квітня робити спонтанні покупки - цього дня слід ретельно планувати бюджет.

Народні прикмети 22 квітня

Якщо 22 квітня на небі рано сходить місяць - прийдуть морози рано.

Гроза в день Луки - до щедрого врожаю.

Сьогодні зозуля кує довго і голосно - найближчими днями буде гарна погода.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини відзначають: Варфоломій, Всеволод, Віталій, Гаврило, Дмитро, Клим, Платон, Лука, Остап, Теодор, Федір.