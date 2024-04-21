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Вербное воскресенье: какие традиции и запреты нужно знать

Воскресенье 21 апреля 2024 11:00
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Вербное воскресенье: какие традиции и запреты нужно знать Как отмечают Вербное воскресенье (фото: flickr.com)
Автор: Людмила Рябухіна

Вербное воскресенье - один из наиболее значимых праздников в христианстве, которое отмечают до Пасхи, весной. Этот праздник, символом которого является верба, означает Вход Господень в Иерусалим.

Об истории, традициях и запретах Вербного воскресенья читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: РадиоТрек, ChasNews, сайт ПЦУ, Церковный календарь.

Когда празднуют Вербное воскресенье

Вербное воскресенье - переходный праздник, дата которого зависит от даты Пасхи. Однако, несмотря на то, что отмечают Вербное воскресенье каждый год в разные даты, оно обязательно приходится на шестое воскресенье Великого поста.

В 2024 году христиане восточного обряда (православные) отмечают Пасху 5 мая, в то время как Пасха у христиан западного обряда (католики) приходится на 31 марта. Соответственно православные празднуют Вербное воскресенье 28 апреля, а вот католики праздновали в этом году 24 марта.

В церковном календаре Вербное воскресенье называют еще цветоносным, а также - Вход Господень в Иерусалим. Считается, что в этот день Иисус Христос прибыл в Иерусалим, где его радостно встретила толпа, поя песни и бросая к ногам цветы и пальмовые ветви.

Такой прием был обусловлен чудом, которое совершил Иисус накануне, воскресив Лазаря - поэтому суббота перед Вербным воскресеньем называется Лазарева.

Из-за того, что путь, по которому направлялся Господь, был устлан ветвями пальмы, во многих странах это воскресенье называют пальмовым. Однако в славянских странах, в том числе и в Украине, пальмы не росли - поэтому символом, означающим победу и жизнь, избрали вербу.

Какие традиции Вербного воскресенья

В Вербное воскресенье в церквях проходят ранние и вечерние службы и Литургия, на которой поют антифоны. Необходимо поставить свечу за здоровье близких и родственников и помолиться.

В этот день приносят на освящение веточки вербы - после прочтения Евангелия их кадят, а затем, читая молитву, окропляют святой водой. Считается, что такие ветви могут помочь избавиться от болезней, ведь наделены большой силой.

По этой причине вербу использовали для лечения, а детей мыли с водой, в которую добавляли почки вербы, так называемые "котики".

Кроме этого, веточками вербы шутливо бьют друг друга, приговаривая "Это не я бью - верба бьет, через неделю Пасха, недалеко красное яичко". Также говорят "Святой Дух, через вербу входи - болезнь уводи. Верба придет - болезнь отнесет".

Верят и в то, что освященная верба оберегает и от других невзгод - пожаров, наводнений, нищеты и сглаза. Поэтому веточку вербы обязательно ставят дома под иконы, храня до следующего года, или сажают в саду или на огороде.

Несмотря на ограничение Великого поста, в этот день разрешено есть рыбу на обед.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

  • Не рекомендуется венчаться, крестить детей и жениться.
  • Нельзя есть мясо, молоко, яйца и другую пищу животного происхождения.
  • Нельзя работать - даже делать домашние дела.

Кстати, недавно мы рассказывали, какие праздники отмечают в апреле этого года.

Читайте также, когда в этом году отмечают Троицу.

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