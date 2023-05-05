Какой праздник в церкви 5 мая: что категорически нельзя делать, кого поздравить с днем ангела
5 мая православная церковь отмечает память святого Луки, который был учеником апостола Павла. В народе день назвали Лукин.
В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
Традиции этого дня
Апостол от 70-ти Лука был врачом, знатоком права, первым иконописцем. Считается покровителем врачей и живописцев. Соответственно, Луке молятся о правосудии, справедливости, об избавлении от болезней или успехе во врачебной деятельности. Апостолу молятся и художники, для вдохновения и удачи в творческой деятельности.
В этот день наши предки занимались посадками лука на огороде. Лук считается одним из главных растений для огородников, а также непременным атрибутом огромного числа блюд украинской кухни, потому к его выращиванию подходили с особенным вниманием, а его посадкам даже посвятили праздник.
Главные приметы этого дня
- Зозуля часто кует – к теплой погоде.
- Гроза в этот день – к хорошему урожаю.
- Если за окном тепло и ясно, то пора начинать посевные работы.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя никому рассказывать о своих снах.
- Нельзя охотиться, оскорблять птиц, разорять или уничтожать гнезда. Особенно это касается кукушки.
- Важные дела нужно перенести, не стоит делать покупки, идти в лес или на поле.
Кто празднует именины
День ангела отмечают владельцы таких имен: Лука, Виталий, Всеволод, Федор и Теодор.
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