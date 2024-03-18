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Церковный праздник 18 марта: что категорически нельзя делать сегодня, приметы

Понедельник 18 марта 2024 07:00
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Церковный праздник 18 марта: что категорически нельзя делать сегодня, приметы Какой праздник 18 марта по церковному календарю (фото: Freepik)
Автор: Styler

18 марта православные в Украине чтят память святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия (по новому календарю). Также сегодня начало Великого поста.

Главные запреты сегодняшнего дня, приметы и традиции - в материале РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала использовались следующие источники: сайт ПЦУ, celebratoday.com, Украинский народный календарь.

Кем был Кирилл Иерусалимский

Святой Кирилл Иерусалимский родился около 313-315 годов, провел детство в Иерусалиме, где изучал Священные Писания и светские науки.

В 345 году он был рукоположен в сан пресвитера, а уже в 348 году он произнес свои катехизические беседы перед новокрещеными.

В 351 году, после смерти епископа Максима, занял Иерусалимскую кафедру, где исполнял разные обязанности, от миссионера до защитника православной веры.

Он также написал множество произведений, сыгравших значительную роль в формировании христианской доктрины.

В 351 году святому Кириллу явился на небе крест Господень, считавшийся пророческим знаком.

Церковный праздник 18 марта: что категорически нельзя делать сегодня, приметы

Святой Кирилл (фото: wikipedia.org)

Добавим, что сегодня также начало Великого поста - он обычно начинается за семь недель до Воскресения Господня.

В 2024 году по новому стилю Великий пост продолжается с 18 марта по 4 мая.

Что категорически нельзя делать в этот день

  • Не занимайте и не занимайте деньги - иначе будет много долгов круглый год
  • Нельзя стричь волосы и ногти - это до мелких жизненных неприятностей
  • Нельзя ходить в гости, чтобы свою удачу в чужом доме не оставить

Приметы 18 марта

  • Ясная и теплая погода 18 марта - лето будет теплым или умеренно жарким
  • Появились первые подснежники в лесу - можно начинать вспашку
  • Можно ухаживать за комнатными растениями, пересаживать розмарин и герань
  • Если супруги выпьют 18 марта вина с корицей, то их чувства будут крепкими и сильными
  • Если в этот день мороз - весна будет холодной

У кого день ангела сегодня

18 марта именины празднуют Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим и Наталья.

К слову, предлагаем вам самые лучшие варианты поздравлений с днем ангела сегодня.

Также читайте о том, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.

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