Церковне свято 18 березня: що категорично не можна робити сьогодні, прикмети
18 березня православні в Україні вшановують пам’ять святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія (за новим календарем). Також сьогодні початок Великого посту.
Головні заборони сьогоднішнього дня, прикмети і традиції - у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт ПЦУ, celebratoday.com, Український народний календар.
Ким був Кирил Єрусалимський
Святий Кирил Єрусалимський народився близько 313-315 років, провів дитинство в Єрусалимі, де вивчав Святе Писання та світські науки.
У 345 році його було посвячено у сан пресвітера, а вже в 348 році він виголосив свої катехізичні бесіди перед новохрещеними.
В 351 році, після смерті єпископа Максима, зайняв Єрусалимську кафедру, де виконував різні обов’язки, від місіонера до захисника православної віри.
Він також написав безліч творів, які відіграли значну роль у формуванні християнської доктрини.
У 351 році святому Кирилу явився на небі хрест Господній, що він вважав пророчим знаком.
Святий Кирило (фото: wikipedia.org)
Додамо, що сьогодні також початок Великого посту, який зазвичай починається за сім тижнів до Воскресіння Господнього.
У 2024 році за новим стилем Великий піст триває з 18 березня до 4 травня.
Що категорично не можна робити в цей день
- Не позичайте і не позичайте гроші - інакше буде багато боргів цілий рік
- Не можна стригти волосся і нігті - це до дрібних життєвих неприємностей
- Не можна ходити в гості, щоб свою удачу в чужому будинку не залишити
Прикмети 18 березня
- Ясна і тепла погода 18 березня - літо буде теплим або помірно жарким
- З’явилися перші проліски в лісі - можна починати оранку
- Можна 18 березня доглядати за кімнатними рослинами, пересаджувати розмарин і герань
- Якщо подружжя вип'є 18 березня вина з корицею, то їхні почуття будуть міцними і сильними
- Якщо у цей день мороз - вся весна буде холодною
У кого день ангела сьогодні
18 березня іменини святкують Данило, Дмитро, Кирило, Трохим та Наталя.
До слова, пропонуємо вам найкращі варіанти привітань з днем ангела сьогодні.
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