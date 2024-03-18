Церковне свято 18 березня: що категорично не можна робити сьогодні, прикмети

18 березня православні в Україні вшановують пам’ять святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія (за новим календарем). Також сьогодні початок Великого посту.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт ПЦУ, celebratoday.com, Український народний календар.

Головні заборони сьогоднішнього дня, прикмети і традиції - у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Ким був Кирил Єрусалимський

Святий Кирил Єрусалимський народився близько 313-315 років, провів дитинство в Єрусалимі, де вивчав Святе Писання та світські науки.

У 345 році його було посвячено у сан пресвітера, а вже в 348 році він виголосив свої катехізичні бесіди перед новохрещеними.

В 351 році, після смерті єпископа Максима, зайняв Єрусалимську кафедру, де виконував різні обов’язки, від місіонера до захисника православної віри.

Він також написав безліч творів, які відіграли значну роль у формуванні християнської доктрини.

У 351 році святому Кирилу явився на небі хрест Господній, що він вважав пророчим знаком.

Святий Кирило (фото: wikipedia.org)

Додамо, що сьогодні також початок Великого посту, який зазвичай починається за сім тижнів до Воскресіння Господнього.

У 2024 році за новим стилем Великий піст триває з 18 березня до 4 травня.

Що категорично не можна робити в цей день

Не позичайте і не позичайте гроші - інакше буде багато боргів цілий рік

Не можна стригти волосся і нігті - це до дрібних життєвих неприємностей

Не можна ходити в гості, щоб свою удачу в чужому будинку не залишити

Прикмети 18 березня

Ясна і тепла погода 18 березня - літо буде теплим або помірно жарким

З’явилися перші проліски в лісі - можна починати оранку

Можна 18 березня доглядати за кімнатними рослинами, пересаджувати розмарин і герань

Якщо подружжя вип'є 18 березня вина з корицею, то їхні почуття будуть міцними і сильними

Якщо у цей день мороз - вся весна буде холодною

У кого день ангела сьогодні

18 березня іменини святкують Данило, Дмитро, Кирило, Трохим та Наталя.