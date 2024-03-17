День ангела 18 марта: лучшие варианты поздравлений с именинами

День ангела - важный праздник для каждого человека. Поэтому не забывайте поздравлять с именинами друзей, знакомых, родственников и коллег. Искренние слова и теплые пожелания приятно получать всем.

У кого именины 18 марта, а также как поздравить с днем ангела до слез, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кого поздравить с днем ангела 18 марта

Искренние поздравления адресуйте людям со следующими именами: Трофим, Кирилл, Дмитрий, Даниил, Наталья.

Кроме того, день ангела празднуют те, кого при рождении назвали так: Кирилл, Раиса, Иоанн, Константин.

Как поздравить с именинами - лучшие варианты

"поздравляю тебя от всего сердца с Днем ангела. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души"

"Я поздравляю тебя с радостным и светлым днем, с днем ​​твоего ангела-хранителя! Пусть твой охранник всегда тебя оберегает от бед и завистливых глаз, да будет твоя душа всегда наполнена великой любовью и счастьем"

"поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть твой ангел-хранитель наделит тебя силой и смелостью, пусть даст тебе веру, настойчивость и целеустремленность. Желаю тебе большой и чистой любви, успеха и здоровья!".

Поздравления с днем ангела в стихах на украинском языке

"Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!".