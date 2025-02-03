ПЦУ обновила церковный календарь: изменения уже утвердили на Синоде

Православная церковь Украины (ПЦУ) во время очередного заседания Синода утвердила изменения в церковный календарь. Нововведения касаются некоторых праздников.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ПЦУ .

2 февраля 2025 года в Синодальном зале Митрополичьего дома, расположенном при Михайловском Златоверхом кафедральном соборе, состоялось очередное заседание Священного Синода ПЦУ. В заседании приняли участие все члены Синода, и единогласно был утвержден ряд важных изменений в церковном календаре.

В частности, среди нововведений - в календарь ПЦУ добавили несколько новых праздников. Одним из важных решений стало внесение в календарь день памяти святой преподобной Анны Всеволодовны, княжны Киевской, с датой празднования 3 ноября. Она была внучкой благоверного князя Ярослава Мудрого и настоятельницей Андреевского монастыря в Киеве.

Также в календаре появится день памяти "Восстановление православной иерархии Киевской Митрополии" 31 августа. Это важное событие в истории Православной Церкви Украины, связанное с рукоположением святителя Иова (Борецкого) на митрополита Киевского в 1620 году, когда православная иерархия была восстановлена при содействии казачества и благоверного гетмана Петра Сагайдачного.

Кроме того, в календарь добавлены имена святителей Лазаря и Сильвестра, епископов Переяславских, а также имена святителей Михаила и Марина, епископов Юрьевских, с датой празднования 6 сентября. В церковном календаре появились имена испанских мучеников Ацискла и Виктории из Кордовы, с датой памяти 17 ноября.

Важным изменением является также установление отдельных дней почитания святителей Иоанна ІІ, митрополита Киевского, и подвижника Киево-Печерской Лавры, преподобного Феоктиста Печерского. Память святителя Иоанна II будет отмечаться 31 августа, а Феоктист Печерский будет почитаться 5 августа.

Кроме того, установили отдельный день чествования святителей епископов Переяславских: Ефрема, Николая, Петра, Лазаря, Сильвестра, Евфимия, Симеона - 28 января.

Изменения также коснулись уточнений в названиях святых, таких как прп. Амфилохий Почаевский - преподобный Амфилохий Почаевский, в малой схиме Иосиф, чудотворец Иловецкий. Преподобный при жизни был известен как отец Иосиф, а большую схиму принял незадолго до смерти и большую часть жизни не провел в Лавре, проживая в родном селе Малая Иловица и на братском кладбище в Почаеве, где принимал многочисленных посетителей.

Уточнили в календаре также наименование прп. Ефросинии Суздальской, поскольку она является дочерью Черниговского князя мученика Михаила - преподобная Ефросиния, княжна Черниговская, игуменья Суздальская.