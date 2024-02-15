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Праздник 15 февраля: чем особенный этот день, что сегодня запрещено делать

Четверг 15 февраля 2024 06:00
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Праздник 15 февраля: чем особенный этот день, что сегодня запрещено делать Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

15 февраля 2024 года верующие чтят память святого Онисима, апостола от семидесяти, Византийского епископа, жившего в I веке.

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

Во время царствования императора Траяна, ознаменовавшегося гонениями на христиан, Онисим был схвачен и подвергнут пыткам, погиб мученической смертью.

В народе праздник в честь святого прижился под названиями день Онисима или Онисим-овчар, поскольку апостола считают покровителем пастухов, и именно в последние дни зимы наши предки по традиции совершали обряды, обещавшие хороший приплод овец.

На Онисима в древности было принято "прогонять" зиму, которую провожали громкими гуляниями и песнями с хороводами, и при этом звали весну. Отсюда, кстати, и еще одно название праздника – Онисим-зимоборник.

Еще бытовала традиция обращения женщин к небесным силам, для чего они "звездили пряжу" - выносили на звезде на улицу мотки своей лучшей пряжи, чтобы она стала крепкой, а одежда из нее была настоящим оберегом для того, кто его носит.

Главные приметы этого дня

  • Если в этот ветер дует с восточной стороны, значит, летом будут песчаные бури.
  • Если на Онисима слышно лай лис далеко, то скоро будет снегопад.
  • Если мероприятие сегодня ярко-красное, то это также обещало сильные снегопады в скором времени.
  • Если в день Онисима мало снега – жди неурожай.

Что нельзя делать в этот день

  • Плохой приметой считало строить в этот день планы на будущее – верили, что они не сбудутся.
  • В этот день не принято было давать деньги в долг – говорили, что обратно их уже не вернут.
  • Запрещается тратить деньги на ненужные покупки, так как они могли привлечь плохую энергетику и изгнать благосостояние.
  • Мужчинам запрещалось работать молотком, топором или красить.

Сегодня День ангела отмечают: Николай, Алексей, Иван, София, Арсений, Афанасий, Михаил, Петр.

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