Свято 15 лютого: чим особливий цей день, що сьогодні заборонено робити

15 лютого 2024 року віряни вшановують пам'ять святого Онисима, апостола від семидесяти, Візантійського єпископа, який жив у I столітті.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції цього дня

Під час царювання імператора Траяна, що ознаменувалося гоніннями на християн, Онисим був схоплений і підданий тортурам, загинув мученицькою смертю.

В народі свято на честь святого прижилося під назвами день Онисима або Онисим-овчар, оскільки апостола вважають покровителем пастухів, і саме в останні дні зими наші пращури за традицією здійснювали обряди, які обіцяли хороший приплід овець.

На Онисима у давнину було заведено "проганяти" зиму, яку випроваджували гучними гуляннями та піснями з хороводами, і при цьому кликали весну. Звідси, до речі, і ще одна назва свята - Онисим-зимоборник.

Ще побутувала традиція звернення жінок до небесних сил, для чого вони "зорнили пряжу" - виносили на зорі на вулицю мотки своєї кращої пряжі, щоб вона стала міцною, а одяг з неї був справжнім оберегом для того, хто його носить.

Головні прикмети цього дня

Якщо в цей вітер дме зі східної сторони, значить влітку будуть піщані бурі.

Якщо на Онисима чути гавкання лисиць далеко, то незабаром буде снігопад.

Якщо захід сьогодні яскраво-червоний, то це також обіцяло сильні снігопади незабаром.

Якщо в день Онисима мало снігу - чекай на неврожай.

Що не можна робити в цей день

Поганою прикметою вважало будувати в цей день плани на майбутнє - вірили, що вони не здійсняться.

У цей день не заведено було давати гроші в борг - казали, що назад їх вже не повернуть.

Забороняється витрачати гроші на непотрібні покупки, позаяк вони могли притягнути погану енергетику та вигнати добробут.

Чоловікам заборонялося працювати молотком, сокирою або фарбувати.

Сьогодні День ангела відзначають: Микола, Олексій, Іван, Софія, Арсеній, Опанас, Михайло, Петро.