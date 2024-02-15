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Свято 15 лютого: чим особливий цей день, що сьогодні заборонено робити

Четвер 15 лютого 2024 06:00
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Свято 15 лютого: чим особливий цей день, що сьогодні заборонено робити Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

15 лютого 2024 року віряни вшановують пам'ять святого Онисима, апостола від семидесяти, Візантійського єпископа, який жив у I столітті.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

Під час царювання імператора Траяна, що ознаменувалося гоніннями на християн, Онисим був схоплений і підданий тортурам, загинув мученицькою смертю.

В народі свято на честь святого прижилося під назвами день Онисима або Онисим-овчар, оскільки апостола вважають покровителем пастухів, і саме в останні дні зими наші пращури за традицією здійснювали обряди, які обіцяли хороший приплід овець.

На Онисима у давнину було заведено "проганяти" зиму, яку випроваджували гучними гуляннями та піснями з хороводами, і при цьому кликали весну. Звідси, до речі, і ще одна назва свята - Онисим-зимоборник.

Ще побутувала традиція звернення жінок до небесних сил, для чого вони "зорнили пряжу" - виносили на зорі на вулицю мотки своєї кращої пряжі, щоб вона стала міцною, а одяг з неї був справжнім оберегом для того, хто його носить.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо в цей вітер дме зі східної сторони, значить влітку будуть піщані бурі.
  • Якщо на Онисима чути гавкання лисиць далеко, то незабаром буде снігопад.
  • Якщо захід сьогодні яскраво-червоний, то це також обіцяло сильні снігопади незабаром.
  • Якщо в день Онисима мало снігу - чекай на неврожай.

Що не можна робити в цей день

  • Поганою прикметою вважало будувати в цей день плани на майбутнє - вірили, що вони не здійсняться.
  • У цей день не заведено було давати гроші в борг - казали, що назад їх вже не повернуть.
  • Забороняється витрачати гроші на непотрібні покупки, позаяк вони могли притягнути погану енергетику та вигнати добробут.
  • Чоловікам заборонялося працювати молотком, сокирою або фарбувати.

Сьогодні День ангела відзначають: Микола, Олексій, Іван, Софія, Арсеній, Опанас, Михайло, Петро.

Читайте також, коли святкуватимемо Великдень, Трійцю та Різдво у 2024 році.

Також ми ділилися церковним календарем на лютий 2024 року.

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