Праздник 10 августа: что строго запрещено делать завтра, народные приметы
Праздник 10 августа – завтра православные украинцы чтят память святого мученика Лаврентия по новому церковному календарю. В народе этот день называют Лаврентий Заречник.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой завтра праздник в церковном календаре
Святой Лаврентий родился около 225 в Испании. В молодом возрасте он переехал в Рим, где стал учеником архидьякона Папы Сикста II. Впоследствии Лаврентий принял постриг и был назначен ответственным за церковное имущество и помощь бедным.
Во время правления императора Валериана, когда начались жестокие преследования христиан, Лаврентий проявил исключительную преданность своей вере. Он раздал все церковное имущество нуждающимся и сиротам, подчеркивая, что именно они являются настоящим сокровищем, а не какие-то драгоценности или деньги.
После этого случая правитель издал приказ арестовать Лаврентия. Его быстро заключили в тюрьму, где пытали огнем и железом в течение трех дней. Несмотря на это, Лаврентий оставался непоколебимым в своей вере и даже продолжал помогать людям, исцеляя больных и поддерживая их нравственный дух.
Святой Лаврентий почитается как покровитель поваров, пивоваров, библиотекарей, учеников, студентов и семинаристов, а также считается защитником бедных и нуждающихся. Его пример отваги и самопожертвования вдохновляет верующих во всем мире.
Лаврентий Римский, настенная роспись (изображение: Википедия)
Что нельзя делать завтра
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра нельзя делать следующее:
- Сплетничать или наговаривать на людей
- Спорить и ссориться с близкими
- Делиться своими планами с другими
- Отказывать нуждающимся в помощи.
Издавна существовал запрет собирать в этот день орехи, считали, что этим можно навлечь бедность и несчастье на всю семью.
Также люди верили, что черные кошки завтра могут унести весь накопленный за предыдущий год негатив, следует только погладить животное.
Народные приметы и традиции 10 августа
- Весь день идет дождь - осень уже на пороге
- Утром появился иней - зима будет ранней и холодной
- Погода солнечная и теплая - рыбалка будет удачной
- На улице жарко - осенью вас ждут частые ливни
- На липе начала желтеть листва - осень придет рано
- Спокойная вода в водоемах - к теплой осени и зиме
- Сильные порывы ветра - погода останется теплой.
В этот день принято молиться к святому Лаврентию. У него просили крепкого здоровья и исцеления от всех болезней, особенно тех, которые касались зрения.
Украинцы отмечают народный праздник Лаврентий Заречник, который также называют Лаврентий день, или же Прохоры-Пармены, Прохоров день.
Название связано с рассветами и закатами, которые в этот период времени считаются особенно красивыми. В августе небо часто приобретает розовые, красные, а иногда даже багровые оттенки, поражая невероятными цветами и красотой.
У кого завтра день ангела
Завтра именины празднуют: Роман, Вячеслав, Афанасий.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Какие еще праздники отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Всемирный день льва
- Международный день биодизеля
- Международный день логинга
- День обновления биографии.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, РКЦ, Sogodni Svyato, Сredo, Википедия.