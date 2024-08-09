Праздник 10 августа: что строго запрещено делать завтра, народные приметы

Праздник 10 августа – завтра православные украинцы чтят память святого мученика Лаврентия по новому церковному календарю. В народе этот день называют Лаврентий Заречник.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Святой Лаврентий родился около 225 в Испании. В молодом возрасте он переехал в Рим, где стал учеником архидьякона Папы Сикста II. Впоследствии Лаврентий принял постриг и был назначен ответственным за церковное имущество и помощь бедным.

Во время правления императора Валериана, когда начались жестокие преследования христиан, Лаврентий проявил исключительную преданность своей вере. Он раздал все церковное имущество нуждающимся и сиротам, подчеркивая, что именно они являются настоящим сокровищем, а не какие-то драгоценности или деньги.

После этого случая правитель издал приказ арестовать Лаврентия. Его быстро заключили в тюрьму, где пытали огнем и железом в течение трех дней. Несмотря на это, Лаврентий оставался непоколебимым в своей вере и даже продолжал помогать людям, исцеляя больных и поддерживая их нравственный дух.

Святой Лаврентий почитается как покровитель поваров, пивоваров, библиотекарей, учеников, студентов и семинаристов, а также считается защитником бедных и нуждающихся. Его пример отваги и самопожертвования вдохновляет верующих во всем мире.

Лаврентий Римский, настенная роспись (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра нельзя делать следующее:

Сплетничать или наговаривать на людей

Спорить и ссориться с близкими

Делиться своими планами с другими

Отказывать нуждающимся в помощи.

Издавна существовал запрет собирать в этот день орехи, считали, что этим можно навлечь бедность и несчастье на всю семью.

Также люди верили, что черные кошки завтра могут унести весь накопленный за предыдущий год негатив, следует только погладить животное.

Народные приметы и традиции 10 августа

Весь день идет дождь - осень уже на пороге

Утром появился иней - зима будет ранней и холодной

Погода солнечная и теплая - рыбалка будет удачной

На улице жарко - осенью вас ждут частые ливни

На липе начала желтеть листва - осень придет рано

Спокойная вода в водоемах - к теплой осени и зиме

Сильные порывы ветра - погода останется теплой.

В этот день принято молиться к святому Лаврентию. У него просили крепкого здоровья и исцеления от всех болезней, особенно тех, которые касались зрения.

Украинцы отмечают народный праздник Лаврентий Заречник, который также называют Лаврентий день, или же Прохоры-Пармены, Прохоров день.

Название связано с рассветами и закатами, которые в этот период времени считаются особенно красивыми. В августе небо часто приобретает розовые, красные, а иногда даже багровые оттенки, поражая невероятными цветами и красотой.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Роман, Вячеслав, Афанасий.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие еще праздники отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: