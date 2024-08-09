Свято 10 серпня: що суворо заборонено робити завтра, народні прикмети

Свято 10 серпня – завтра православні українці вшановують пам’ять святого мученика Лаврентія за новим церковним календарем. У народі цей день називають Лаврентій Зоречник.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Святий Лаврентій народився близько 225 року в Іспанії. У молодому віці він переїхав до Риму, де став учнем архідиякона Папи Сікста II. Згодом Лаврентій прийняв постриг і був призначений відповідальним за церковне майно та допомогу бідним.

Під час правління імператора Валеріана, коли почалися жорстокі переслідування християн, Лаврентій проявив виняткову відданість своїй вірі. Він роздав усе церковне майно нужденним і сиротам, підкреслюючи, що саме вони є справжнім скарбом, а не якісь коштовності або гроші.

Після цього випадку правитель видав наказ заарештувати Лаврентія. Його швидко ув’язнили, де катували вогнем і залізом протягом трьох днів. Не дивлячись на це, Лаврентій залишався непохитним у своїй вірі та навіть продовжував допомагати людям, зцілюючи хворих і підтримуючи їх моральний дух.

Святий Лаврентій шанується як покровитель кухарів, пивоварів, бібліотекарів, учнів, студентів і семінаристів, а також вважається захисником бідних і нужденних. Його приклад відваги та самопожертви надихає вірян по всьому світу.

Лаврентій Римський, настінний розпис (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра не можна робити наступне:

Пліткувати або наговорювати на людей

Сперечатися і сваритися з близькими

Ділитися своїми планами з іншими

Відмовляти нужденним у допомозі.

Здавна існувала заборона збирати у цей день горіхи, адже вважали, що цим можна накликати бідність і нещастя на всю родину.

Також люди вірили, що чорні кішки завтра можуть забрати весь накопичений за попередній рік негатив, слід тільки погладити тварину.

Народні прикмети і традиції 10 серпня

Весь день іде дощ - осінь вже на порозі

Зранку з'явився іній - зима буде ранньою та холодною

Погода сонячна і тепла - риболовля буде вдалою

На вулиці спекотно - восени вас чекають часті зливи

На липі почало жовтіти листя - осінь прийде рано

Спокійна вода у водоймах - до теплої осені та зими

Сильні пориви вітру - погода залишиться теплою.

Цього дня заведено молитися до святого Лаврентія. У нього просили міцного здоров’я і зцілення від усіх хвороб, а особливо тих, які стосувалися зору.

Українці відзначають народне свято Лаврентій Зоречник, яке також називають Лаврентіїв день, або ж Прохори-Пармени, Прохорів день.

Назва пов’язана зі світанками та заходами сонця, які в цей період часу вважаються особливо гарними. У серпні небо часто набуває рожевих, червоних, а іноді навіть багряних відтінків, вражаючи неймовірними кольорами та красою.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Роман, В'ячеслав, Афанасій.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які ще свята відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: