Почему темнеет крестик? Что говорят суеверия и церковь

Если нательный крестик темнеет, это может являться сигналом о различных проблемах, от личных грехов до физических или энергетических состояний.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, по каким причинам темнеет нательный крестик и что говорят суеверия и церковь.

Сглаз

Существует мнение, что освященное украшение может темнеть, если на вас наслали сглаз или порчу. В таком случае крестик внезапно чернеет, и может показаться, что он мешает и душит.

В таком случае обычная чистка не помогает надолго, и материал снова темнеет за короткое время. Чем темнее металл, тем сильнее отрицательное воздействие. Человек начинает ощущать слабость, болеть и терять силу.

Если вы подозреваете у себя сглаз, нужно провести ритуал очищения: поставьте по три свечи разным святым в трех разных церквях. После этого нужно тщательно почистить крестик и оставить его в святой воде на 1-3 дня. Можно также попросить священника повторно освятить подвеску.

Проблемы со здоровьем

На начальных стадиях некоторых заболеваний симптомы могут не проявляться сразу. В первую очередь меняется состав пота, особенно при нарушениях обмена веществ и заболеваниях почек. Выделяющаяся из организма жидкость содержит химически активные вещества, которые могут взаимодействовать с металлом крестика, вследствие чего украшение темнеет.

Состав пота изменяется при стрессе, при повышенной температуре тела, интенсивных физических нагрузках, а также при употреблении большого количества белковых продуктов и пищи, содержащей йод. Если вы уверены, что потемнение крестика связано с этими факторами, беспокоиться не стоит.

Однако, если вы не можете найти очевидную причину потемнения крестика, возможно смысл пройти медицинское обследование. Особенно важно обратить внимание, если вы заметили повышенное потоотделение или более частую усталость.

Грехи

Внезапное сильное потемнение крестика может указывать на плохие поступки владельца. Особенно это касается подвески из серебра, ведь издавна этот металл наделялся мистическими свойствами.

Также существует поверье, что изделие из золота темнеет при совершении тяжкого греха. Благородный металл может изменить цвет, если человек находится на развилке, деградирует или забывает о моральных принципах.

Даже если вы не замечали за собой неправильных поступков, прежде чем чистить нательный крестик, следует сходить в церковь и помолиться, прося у Бога прощения за осознанные или неосознанные грехи.

Ослабление биополя

В народе верят, что каждый человек окружает биополе, которое защищает от внешних негативных воздействий. В таком случае потемнение крестика может свидетельствовать о его ослаблении.

Владелец подвески часто чувствует тоску, перестает радоваться жизни и начинает болеть. Первым признаком ослабленного биополя является непереносимость общения с людьми, обладающими сильной отрицательной энергетикой. После такого контакта человек с истощенной аурой может надолго слечь или даже заболеть.

Восстановить ослабленное биополе помогают положительные эмоции. Попытайтесь сменить окружение, например, уехать в отпуск. Постарайтесь решить проблемы и избегать стрессовых ситуаций.