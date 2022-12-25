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Празднуем Рождество: лучшие поздравления в СМС, стихах и картинках для самых родных

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Воскресенье 25 декабря 2022 07:02
Празднуем Рождество: лучшие поздравления в СМС, стихах и картинках для самых родных Как поздравить родных с Рождеством (фото: unsplash)
Автор: Светлана Мащенко

25 декабря украинцы отпразднуют Рождество по григорианскому календарю. Впервые Православная церковь Украины будет проводить богослужение в этот день, и у каждого украинца будет честь присоединиться к светлому празднику - одному из самых больших и ценных среди христиан.

Предлагаем обрадовать родных и близких милыми открытками, СМС, картинками и добрыми словами, которые Styler подготовил специально для вас.

Поздравьте с Рождеством самых родных стихами и милыми открытками

Поздравляем с Рождеством!
Счастье пусть придет в ваш дом.
От любви сердца пусть тают,
Озорно глаза сверкают.
Наградит пусть Бог везеньем,
Даст вам сил и вдохновенья.

Празднуем Рождество: лучшие поздравления в СМС, стихах и картинках для самых родных

В холодный вечер отложив дела,
Забыв о неурядицах житейских,
Прочь выгнав тень обиды или зла,
Мы Рождество наивно ждем, по-детски.

Празднуем Рождество: лучшие поздравления в СМС, стихах и картинках для самых родных

Веселый праздник Рождество -
Запахло в доме пирогами.
И вот - случилось волшебство,
Уже зажглась звезда над нами.
Желаем счастья вам и света,
Пусть будет верой жизнь согрета!

Празднуем Рождество: лучшие поздравления в СМС, стихах и картинках для самых родных

Пусть светлый праздник Рождество
Вам принесет с собой добро,
Согреет каждый уголок
И чудо впустит на порог!

Пусть небеса ваш дом оберегают,
И Ангелы его не покидают,
Сердца всегда пусть вера наполняет,
И Бог вашу семью благословляет!

Празднуем Рождество: лучшие поздравления в СМС, стихах и картинках для самых родных

Пусть праздник дом наполнит сказкой,
Теплом, любовью, чудом, лаской.
Желаю счастья, мира и добра,
Счастливого Вам Рождества!

Празднуем Рождество: лучшие поздравления в СМС, стихах и картинках для самых родных

Оно к нам обязательно придет,
В открытые сердца теплом вольется,
Звездой осветит весь небесный свод
И каждому с надеждой улыбнется...

Поздравляю с Рождеством.
Пусть приходит праздник в дом,
Радость, счастье принесет
И любовь на целый год.

Празднуем Рождество: лучшие поздравления в СМС, стихах и картинках для самых родных

Я в Рождество Христово
Желаю всем чудес...
Чтоб было все, как в сказке.
Господь послал с небес:

Здоровье всем и благо,
Покой и красоту,
Удачу и награду,
Любовь и доброту.

Празднуем Рождество: лучшие поздравления в СМС, стихах и картинках для самых родных

Теплые слова и красивые картинки к Рождеству для близких

Поздравляю с Рождеством! Желаю долгих и счастливых лет жизни. Желаю меньше грустить, а чаще улыбаться и радоваться даже мелочам. Желаю больше приятных моментов.

Празднуем Рождество: лучшие поздравления в СМС, стихах и картинках для самых родных

Пусть наполняются дни теплом сердец, чтобы близкие люди были рядом, чтобы разговоры по душе, объятия искренние, признания жаркие. Пусть чудесам всегда будет место в жизни. Поздравляем!

Празднуем Рождество: лучшие поздравления в СМС, стихах и картинках для самых родных

В этот праздничный день пусть всюду горят свечи и волшебные огни! Пусть Рождество пройдет в кругу семьи и принесет самые желанные встречи и подарки. С самым светлым праздником в году!

Празднуем Рождество: лучшие поздравления в СМС, стихах и картинках для самых родных

В этот волшебный праздник Рождества от всего сердца желаю провести его в кругу самых дорогих людей! Пусть зимний морозный ветер заметет в вашем доме удачу, а любимые согреют в холодные вечера!

Празднуем Рождество: лучшие поздравления в СМС, стихах и картинках для самых родных

Пусть это Рождество подарит тебе сотни радостных минут, много добра и добрых известий, душевных разговоров с близкими и, конечно, принесет здоровье тебе и всей семье! Пусть каждый миг будет наполнен безграничным счастьем и любовью!

Празднуем Рождество: лучшие поздравления в СМС, стихах и картинках для самых родных

Как яркая рождественская звездочка вспыхнула на небе в этот день, так пусть также в твоей душе вспыхнет любовь и наполнит твою жизнь невероятным чувством счастья, гармонии и добра.

Празднуем Рождество: лучшие поздравления в СМС, стихах и картинках для самых родных

Фото: freepik, pixabay, unsplash

Раньше мы писали, как правильно загадать желания на Рождество Христово.

Кроме того, читайте о главных запретах 25 декабря.

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